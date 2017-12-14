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تيار "عون" يرفض المشاركة في الحكومة المقترحة من "الحريري"

"باسيل" أشار إلى عدم الممانعة في تشكيلها

أعلن جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، المنتمي إلى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون، اليوم (الخميس)؛ أن "أكبر كتلة سياسية مسيحية في البلاد لن تشارك في حكومة جديدة وفق شروط يصر عليها رئيس الوزراء سعد الحريري".

وذكر "باسيل" أن التيار الوطني الحر لن يمنع أيضًا تشكيل حكومة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

ودعا الوزير اللبناني وهو حليف لميليشيا حزب الله، إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط (الخبراء) والسياسيين، تاركاً الباب مفتوحاً على ما يبدو للمشاركة بموجب شروط مختلفة.

ويطالب "الحريري" بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة الطائفية للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

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تيار "عون" يرفض المشاركة في الحكومة المقترحة من "الحريري"
سبق

أعلن جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، المنتمي إلى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون، اليوم (الخميس)؛ أن "أكبر كتلة سياسية مسيحية في البلاد لن تشارك في حكومة جديدة وفق شروط يصر عليها رئيس الوزراء سعد الحريري".

وذكر "باسيل" أن التيار الوطني الحر لن يمنع أيضًا تشكيل حكومة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

ودعا الوزير اللبناني وهو حليف لميليشيا حزب الله، إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط (الخبراء) والسياسيين، تاركاً الباب مفتوحاً على ما يبدو للمشاركة بموجب شروط مختلفة.

ويطالب "الحريري" بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة الطائفية للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
09:23 PM

تيار "عون" يرفض المشاركة في الحكومة المقترحة من "الحريري"

"باسيل" أشار إلى عدم الممانعة في تشكيلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، المنتمي إلى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون، اليوم (الخميس)؛ أن "أكبر كتلة سياسية مسيحية في البلاد لن تشارك في حكومة جديدة وفق شروط يصر عليها رئيس الوزراء سعد الحريري".

وذكر "باسيل" أن التيار الوطني الحر لن يمنع أيضًا تشكيل حكومة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

ودعا الوزير اللبناني وهو حليف لميليشيا حزب الله، إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط (الخبراء) والسياسيين، تاركاً الباب مفتوحاً على ما يبدو للمشاركة بموجب شروط مختلفة.

ويطالب "الحريري" بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة الطائفية للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

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