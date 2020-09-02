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اعتماد المختبر الإقليمي في صحة الحدود الشمالية لفحص كورونا المستجد

بعد التأكد من تطبيق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة بنسبة 100%

اعتمد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، المختبر الإقليمي في صحة الحدود الشمالية لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19؛ وذلك بعد التأكد من تطبيق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة بنسبة 100%.

ويعمل المختبر الإقليمي على فحص العينات المخبرية بالفيروس عبر تقنية الـPCR، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 400 عينة خلال 24 ساعة، وتم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة، المؤهلة بكفاءة عالية في مختلف مراحل الفحص؛ لضمان دقة النتائج والمخرجات.

المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها

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اعتماد المختبر الإقليمي في صحة الحدود الشمالية لفحص كورونا المستجد
سبق

اعتمد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، المختبر الإقليمي في صحة الحدود الشمالية لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19؛ وذلك بعد التأكد من تطبيق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة بنسبة 100%.

ويعمل المختبر الإقليمي على فحص العينات المخبرية بالفيروس عبر تقنية الـPCR، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 400 عينة خلال 24 ساعة، وتم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة، المؤهلة بكفاءة عالية في مختلف مراحل الفحص؛ لضمان دقة النتائج والمخرجات.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
10:42 AM

اعتماد المختبر الإقليمي في صحة الحدود الشمالية لفحص كورونا المستجد

بعد التأكد من تطبيق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة بنسبة 100%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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اعتمد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، المختبر الإقليمي في صحة الحدود الشمالية لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19؛ وذلك بعد التأكد من تطبيق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة بنسبة 100%.

ويعمل المختبر الإقليمي على فحص العينات المخبرية بالفيروس عبر تقنية الـPCR، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 400 عينة خلال 24 ساعة، وتم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة، المؤهلة بكفاءة عالية في مختلف مراحل الفحص؛ لضمان دقة النتائج والمخرجات.

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