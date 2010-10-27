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مالي تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 3499 حالة والوفيات 133 شخصًا

سجّلت مالي تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المالية في بيان، يوم الاثنين، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3499 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات 133 حالة.

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مالي تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجّلت مالي تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المالية في بيان، يوم الاثنين، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3499 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات 133 حالة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
01:31 AM

مالي تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 3499 حالة والوفيات 133 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت مالي تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المالية في بيان، يوم الاثنين، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3499 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات 133 حالة.

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