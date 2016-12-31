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بـ7 فرق إسعافية.. الهلال الأحمر يباشر حادثاً على طريق "عشيرة الطائف"

نتج عن تصادم بين مركبتين إحداهما تقل عائلة.. تعرضوا لإصابات متفرقة

تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بالطائف اليوم بلاغًا عن حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تقل عائلة، مما نتج عنه عدة إصابات متفرقة، وذلك على طريق عشيرة شمال الطائف.
وبين شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه سبع فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.


وقال: عند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع سبع إصابات من متوسطة إلى بسيطة، حيث تم تمركز ثلاث فرق إسعافية على الطريق السريع لبُعد الحادث عن الطائف ولتغطية الطريق بالفرق اللازمة، وثلاث فرق مساندة للفرقة الإسعافية بالموقع لتصبح أربع فرق إسعافية.

وأضاف: تم على الفور فرز الإصابات والتعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق إلى المستشفى.

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بـ7 فرق إسعافية.. الهلال الأحمر يباشر حادثاً على طريق "عشيرة الطائف"
سبق

تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بالطائف اليوم بلاغًا عن حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تقل عائلة، مما نتج عنه عدة إصابات متفرقة، وذلك على طريق عشيرة شمال الطائف.
وبين شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه سبع فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.


وقال: عند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع سبع إصابات من متوسطة إلى بسيطة، حيث تم تمركز ثلاث فرق إسعافية على الطريق السريع لبُعد الحادث عن الطائف ولتغطية الطريق بالفرق اللازمة، وثلاث فرق مساندة للفرقة الإسعافية بالموقع لتصبح أربع فرق إسعافية.

وأضاف: تم على الفور فرز الإصابات والتعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق إلى المستشفى.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
03:18 PM

بـ7 فرق إسعافية.. الهلال الأحمر يباشر حادثاً على طريق "عشيرة الطائف"

نتج عن تصادم بين مركبتين إحداهما تقل عائلة.. تعرضوا لإصابات متفرقة

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فهد العتيبي - الطائف
0
1,936

تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بالطائف اليوم بلاغًا عن حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تقل عائلة، مما نتج عنه عدة إصابات متفرقة، وذلك على طريق عشيرة شمال الطائف.
وبين شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه سبع فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.


وقال: عند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع سبع إصابات من متوسطة إلى بسيطة، حيث تم تمركز ثلاث فرق إسعافية على الطريق السريع لبُعد الحادث عن الطائف ولتغطية الطريق بالفرق اللازمة، وثلاث فرق مساندة للفرقة الإسعافية بالموقع لتصبح أربع فرق إسعافية.

وأضاف: تم على الفور فرز الإصابات والتعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق إلى المستشفى.

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