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"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 خلال الـ24 ساعة الماضية

17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة

تسجيل 11 إصابة.. ووفاة وحيدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 17 حالة تماثلت للشفاء، وحالة وفاة وحيدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وتراجعت الحالات النشطة في مكة لتصل، اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، إلى 95 حالة نشطة، بعد أن شهدت تسجيل 17 حالة تعافٍ جديدة.

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17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة
سبق

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 17 حالة تماثلت للشفاء، وحالة وفاة وحيدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وتراجعت الحالات النشطة في مكة لتصل، اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، إلى 95 حالة نشطة، بعد أن شهدت تسجيل 17 حالة تعافٍ جديدة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
05:42 PM

17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة

تسجيل 11 إصابة.. ووفاة وحيدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 17 حالة تماثلت للشفاء، وحالة وفاة وحيدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وتراجعت الحالات النشطة في مكة لتصل، اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، إلى 95 حالة نشطة، بعد أن شهدت تسجيل 17 حالة تعافٍ جديدة.

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