أفادت مصادر إعلامية أمريكية أنه تم إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن؛ بسبب تهديد بوجود قنبلة، وتوافد عناصر من الحرس الوطني على المبنى، طبقاً لشبكة CNN الأمريكية. ويقع مبنى المحكمة العليا في الشارع المقابل لمبنى الكابيتول، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وتجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-20 أفادت مصادر إعلامية أمريكية أنه تم إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن؛ بسبب تهديد بوجود قنبلة، وتوافد عناصر من الحرس الوطني على المبنى، طبقاً لشبكة CNN الأمريكية.

ويقع مبنى المحكمة العليا في الشارع المقابل لمبنى الكابيتول، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442 06:47 PM

إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب "بايدن" اليمين فيها





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أفادت مصادر إعلامية أمريكية أنه تم إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن؛ بسبب تهديد بوجود قنبلة، وتوافد عناصر من الحرس الوطني على المبنى، طبقاً لشبكة CNN الأمريكية.

ويقع مبنى المحكمة العليا في الشارع المقابل لمبنى الكابيتول، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.