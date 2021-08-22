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"فنون جدة" تنظم محاضرة عن تاريخ وثقافة منطقة الجوف

تعد أقدم مناطق شبه الجزيرة العربية وعرفت باسم مملكة قيدار

أقامت جمعية الثقافة والفنون بجدة ضمن برامج الملتقى الثقافي محاضرة بعنوان "ثقافة منطقة الجوف" قدمتها الدكتورة إلهام الدجاني وأدارتها هند العساف بإشراف الدكتورة صلوح السريحي.

وتحدثت المحاضرة الدكتورة إلهام الدجاني عن ثقافة منطقة الجوف التي تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية على الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أنها تعد المنطقة من أقدم مناطق الاستيطان في شبه الجزيرة العربية حيث عثر بها على مواقع استيطان تعود لفترة العصر الحجري القديم والحضارة الأشولينية واستمر الاستيطان فيها عبر العصر النحاسي وتكونت بها مملكة عرفت باسم مملكة قيدار (مملكة دومة الجندل وأيضًا مملكة أدوماتو) والتي كانت في تمرد ونزاع مع الدولة الأشورية للاستقلال وهي الفترة التي ظهر فيها اسم العرب في النصوص التاريخية.

وأبحرت "الدجاني" من خلال هذه اللفتة في ثقافة هذه المنطقة العريقة من خلال الحديث عن الثقافة وأهميتها وطريقة انتقالها وأثرها على المجتمعات والأفراد ومدى ما تحققه وزارة الثقافة والجمعية الثقافية بجدة في توعية الأفراد للحفاظ على ثقافتهم التي تخدم الدين والوطن وتجعلهم في مصاف الدول المتحضرة.

كما تناولت الدكتورة إلهام ثقافة هذه المنطقة والهوية الثقافية لها والتراث الفكري والحضاري والعادات والتقاليد والفنون الخاصة بهذه المنطقة.

يُشار إلى أن المحاضرة الدكتورة إلهام الدجاني تعمل "أستاذ مشارك" بقسم التاريخ في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة جدة أشرفت وناقشت العديد من البحوث والرسائل العلمية ولديها العديد من البحوث في التاريخ الإسلامي بالمشرق والمغرب والأندلس مع الاهتمام بأبحاث الحج من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى العصر العباسي.

وفي نهاية اللقاء كرّم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح الدكتورة إلهام الدجاني والأستاذة هند العساف.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"فنون جدة" تنظم محاضرة عن تاريخ وثقافة منطقة الجوف
سبق

أقامت جمعية الثقافة والفنون بجدة ضمن برامج الملتقى الثقافي محاضرة بعنوان "ثقافة منطقة الجوف" قدمتها الدكتورة إلهام الدجاني وأدارتها هند العساف بإشراف الدكتورة صلوح السريحي.

وتحدثت المحاضرة الدكتورة إلهام الدجاني عن ثقافة منطقة الجوف التي تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية على الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أنها تعد المنطقة من أقدم مناطق الاستيطان في شبه الجزيرة العربية حيث عثر بها على مواقع استيطان تعود لفترة العصر الحجري القديم والحضارة الأشولينية واستمر الاستيطان فيها عبر العصر النحاسي وتكونت بها مملكة عرفت باسم مملكة قيدار (مملكة دومة الجندل وأيضًا مملكة أدوماتو) والتي كانت في تمرد ونزاع مع الدولة الأشورية للاستقلال وهي الفترة التي ظهر فيها اسم العرب في النصوص التاريخية.

وأبحرت "الدجاني" من خلال هذه اللفتة في ثقافة هذه المنطقة العريقة من خلال الحديث عن الثقافة وأهميتها وطريقة انتقالها وأثرها على المجتمعات والأفراد ومدى ما تحققه وزارة الثقافة والجمعية الثقافية بجدة في توعية الأفراد للحفاظ على ثقافتهم التي تخدم الدين والوطن وتجعلهم في مصاف الدول المتحضرة.

كما تناولت الدكتورة إلهام ثقافة هذه المنطقة والهوية الثقافية لها والتراث الفكري والحضاري والعادات والتقاليد والفنون الخاصة بهذه المنطقة.

يُشار إلى أن المحاضرة الدكتورة إلهام الدجاني تعمل "أستاذ مشارك" بقسم التاريخ في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة جدة أشرفت وناقشت العديد من البحوث والرسائل العلمية ولديها العديد من البحوث في التاريخ الإسلامي بالمشرق والمغرب والأندلس مع الاهتمام بأبحاث الحج من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى العصر العباسي.

وفي نهاية اللقاء كرّم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح الدكتورة إلهام الدجاني والأستاذة هند العساف.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
01:34 AM

"فنون جدة" تنظم محاضرة عن تاريخ وثقافة منطقة الجوف

تعد أقدم مناطق شبه الجزيرة العربية وعرفت باسم مملكة قيدار

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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أقامت جمعية الثقافة والفنون بجدة ضمن برامج الملتقى الثقافي محاضرة بعنوان "ثقافة منطقة الجوف" قدمتها الدكتورة إلهام الدجاني وأدارتها هند العساف بإشراف الدكتورة صلوح السريحي.

وتحدثت المحاضرة الدكتورة إلهام الدجاني عن ثقافة منطقة الجوف التي تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية على الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أنها تعد المنطقة من أقدم مناطق الاستيطان في شبه الجزيرة العربية حيث عثر بها على مواقع استيطان تعود لفترة العصر الحجري القديم والحضارة الأشولينية واستمر الاستيطان فيها عبر العصر النحاسي وتكونت بها مملكة عرفت باسم مملكة قيدار (مملكة دومة الجندل وأيضًا مملكة أدوماتو) والتي كانت في تمرد ونزاع مع الدولة الأشورية للاستقلال وهي الفترة التي ظهر فيها اسم العرب في النصوص التاريخية.

وأبحرت "الدجاني" من خلال هذه اللفتة في ثقافة هذه المنطقة العريقة من خلال الحديث عن الثقافة وأهميتها وطريقة انتقالها وأثرها على المجتمعات والأفراد ومدى ما تحققه وزارة الثقافة والجمعية الثقافية بجدة في توعية الأفراد للحفاظ على ثقافتهم التي تخدم الدين والوطن وتجعلهم في مصاف الدول المتحضرة.

كما تناولت الدكتورة إلهام ثقافة هذه المنطقة والهوية الثقافية لها والتراث الفكري والحضاري والعادات والتقاليد والفنون الخاصة بهذه المنطقة.

يُشار إلى أن المحاضرة الدكتورة إلهام الدجاني تعمل "أستاذ مشارك" بقسم التاريخ في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة جدة أشرفت وناقشت العديد من البحوث والرسائل العلمية ولديها العديد من البحوث في التاريخ الإسلامي بالمشرق والمغرب والأندلس مع الاهتمام بأبحاث الحج من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى العصر العباسي.

وفي نهاية اللقاء كرّم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح الدكتورة إلهام الدجاني والأستاذة هند العساف.

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