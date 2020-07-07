سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 51.245 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 377 حالة وفاة.
الكويت: 601 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي عدد الوفيات يبلغ 377 حالة
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 51.245 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 377 حالة وفاة.
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة.
الكويت: 601 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي عدد الوفيات يبلغ 377 حالة
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 51.245 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 377 حالة وفاة.