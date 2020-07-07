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الكويت: 601 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات يبلغ 377 حالة

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 51.245 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 377 حالة وفاة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 601 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 51.245 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 377 حالة وفاة.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
02:34 PM

الكويت: 601 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات يبلغ 377 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 51.245 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 377 حالة وفاة.

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