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وفد من السفارة الأمريكية يزور جوازات مطار الملك خالد الدولي

استمع لشرح عن اختصاصها وآلية استخراج التأشيرة السياحية

زارت رئيسة قسم خدمات المواطنين الأمريكيين بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض، أليزابيث بيرييت، ومشرف خدمات الرعايا الأمريكيين محمد رزق، الثلاثاء، جوازات مطار الملك خالد الدولي.

وتفصيلاً، كان في استقبال الوفد الدبلوماسي الأمريكي، مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العقيد عبدالعزيز بن محمد الجديعي، بحضور مساعد مدير جوازات المطار لشؤون العمليات العقيد عبدالعزيز بن محمد السيف والمساعد للشؤون الإدارية العقيد وندان بن سعدي العتيبي ونائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بمطارات الرياض محمد بن حمد الصايغ.

واطلع الوفد خلال الزيارة على طبيعة عمل جوازات المطار، كما استمع لشرح عن مهامها واختصاصها، وآلية استخراج التأشيرة السياحية.

وتضمنت الزيارة جولة على مكاتب الإدارة، وعدد من مواقع الجوازات في صالات الركاب (القدوم والمغادرة)؛ للاطلاع على الخدمات المقدمة، والتعرّف على طبيعة العمل في إنهاء إجراءات الركاب، والتسهيلات المقدمة للمسافرين والقادمين للمملكة.

وفي ختام الجولة تبادل مسؤولو جوازات المطار والوفد الأمريكي الدروع والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

الرياض رئيسة قسم خدمات المواطنين الأمريكيين بسفارة أمريكا لدى الرياض أليزابيث بيرييت مطار الملك خالد الدولي مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز الجديعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفد من السفارة الأمريكية يزور جوازات مطار الملك خالد الدولي
سبق

زارت رئيسة قسم خدمات المواطنين الأمريكيين بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض، أليزابيث بيرييت، ومشرف خدمات الرعايا الأمريكيين محمد رزق، الثلاثاء، جوازات مطار الملك خالد الدولي.

وتفصيلاً، كان في استقبال الوفد الدبلوماسي الأمريكي، مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العقيد عبدالعزيز بن محمد الجديعي، بحضور مساعد مدير جوازات المطار لشؤون العمليات العقيد عبدالعزيز بن محمد السيف والمساعد للشؤون الإدارية العقيد وندان بن سعدي العتيبي ونائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بمطارات الرياض محمد بن حمد الصايغ.

واطلع الوفد خلال الزيارة على طبيعة عمل جوازات المطار، كما استمع لشرح عن مهامها واختصاصها، وآلية استخراج التأشيرة السياحية.

وتضمنت الزيارة جولة على مكاتب الإدارة، وعدد من مواقع الجوازات في صالات الركاب (القدوم والمغادرة)؛ للاطلاع على الخدمات المقدمة، والتعرّف على طبيعة العمل في إنهاء إجراءات الركاب، والتسهيلات المقدمة للمسافرين والقادمين للمملكة.

وفي ختام الجولة تبادل مسؤولو جوازات المطار والوفد الأمريكي الدروع والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
12:45 AM

وفد من السفارة الأمريكية يزور جوازات مطار الملك خالد الدولي

استمع لشرح عن اختصاصها وآلية استخراج التأشيرة السياحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زارت رئيسة قسم خدمات المواطنين الأمريكيين بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض، أليزابيث بيرييت، ومشرف خدمات الرعايا الأمريكيين محمد رزق، الثلاثاء، جوازات مطار الملك خالد الدولي.

وتفصيلاً، كان في استقبال الوفد الدبلوماسي الأمريكي، مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العقيد عبدالعزيز بن محمد الجديعي، بحضور مساعد مدير جوازات المطار لشؤون العمليات العقيد عبدالعزيز بن محمد السيف والمساعد للشؤون الإدارية العقيد وندان بن سعدي العتيبي ونائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بمطارات الرياض محمد بن حمد الصايغ.

واطلع الوفد خلال الزيارة على طبيعة عمل جوازات المطار، كما استمع لشرح عن مهامها واختصاصها، وآلية استخراج التأشيرة السياحية.

وتضمنت الزيارة جولة على مكاتب الإدارة، وعدد من مواقع الجوازات في صالات الركاب (القدوم والمغادرة)؛ للاطلاع على الخدمات المقدمة، والتعرّف على طبيعة العمل في إنهاء إجراءات الركاب، والتسهيلات المقدمة للمسافرين والقادمين للمملكة.

وفي ختام الجولة تبادل مسؤولو جوازات المطار والوفد الأمريكي الدروع والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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