النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خدمات متميزة ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5"

تكثّف البرامج والأنشطة لضمان سلامة ورعاية ضيوف الرحمن

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخدمات الاجتماعية والإنسانية كافة لضيوف الرحمن ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5"، وتكثّف البرامج والأنشطة لضمان سلامة وخدمة ضيوف الرحمن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الإجراءات الاحترازية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون مجمع الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف رئيس لجنة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، المهندس ماهر الزهراني: هدف الحملة خدمة المعتمرين، وتقديم البرامج الثقافية والعلمية والتوعوية لهم، ومحتوى علمي يشمل الإرشادات والتوجيهات مترجم بعدة لغات على موقع الرئاسة.

وأضاف: الحملة تشمل تقديم الإهداءات للمعتمرين، وهي عبارة عن كتب علمية تختص بصفة العمرة، سننها وواجباها ومحظوراتها مترجمة لعدة لغات، كما تشمل هذه الإهداءات توزيع سجادة صلاة لكل معتمر، ومظلات، وتقديم أدوات التعقيم وهي: "كمامة- ومعقم لليدين- ومناديل"، لكي يؤدي ضيوف بيت الله الحرام عبادتهم بكل اطمئنان وروحانية، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية.

وأردف "الزهراني": الحملة يقوم عليها فريق متخصص من عدة إدارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهي: وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية- ووكالة الشؤون العلمية والفكرية - ووكالة الترجمة والشؤون التقنية- والإدارة العامة للعلاقات العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خدمات متميزة ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5"
سبق

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخدمات الاجتماعية والإنسانية كافة لضيوف الرحمن ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5"، وتكثّف البرامج والأنشطة لضمان سلامة وخدمة ضيوف الرحمن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الإجراءات الاحترازية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون مجمع الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف رئيس لجنة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، المهندس ماهر الزهراني: هدف الحملة خدمة المعتمرين، وتقديم البرامج الثقافية والعلمية والتوعوية لهم، ومحتوى علمي يشمل الإرشادات والتوجيهات مترجم بعدة لغات على موقع الرئاسة.

وأضاف: الحملة تشمل تقديم الإهداءات للمعتمرين، وهي عبارة عن كتب علمية تختص بصفة العمرة، سننها وواجباها ومحظوراتها مترجمة لعدة لغات، كما تشمل هذه الإهداءات توزيع سجادة صلاة لكل معتمر، ومظلات، وتقديم أدوات التعقيم وهي: "كمامة- ومعقم لليدين- ومناديل"، لكي يؤدي ضيوف بيت الله الحرام عبادتهم بكل اطمئنان وروحانية، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية.

وأردف "الزهراني": الحملة يقوم عليها فريق متخصص من عدة إدارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهي: وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية- ووكالة الشؤون العلمية والفكرية - ووكالة الترجمة والشؤون التقنية- والإدارة العامة للعلاقات العامة.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
05:54 PM

خدمات متميزة ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5"

تكثّف البرامج والأنشطة لضمان سلامة ورعاية ضيوف الرحمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
89

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخدمات الاجتماعية والإنسانية كافة لضيوف الرحمن ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5"، وتكثّف البرامج والأنشطة لضمان سلامة وخدمة ضيوف الرحمن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الإجراءات الاحترازية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون مجمع الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف رئيس لجنة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، المهندس ماهر الزهراني: هدف الحملة خدمة المعتمرين، وتقديم البرامج الثقافية والعلمية والتوعوية لهم، ومحتوى علمي يشمل الإرشادات والتوجيهات مترجم بعدة لغات على موقع الرئاسة.

وأضاف: الحملة تشمل تقديم الإهداءات للمعتمرين، وهي عبارة عن كتب علمية تختص بصفة العمرة، سننها وواجباها ومحظوراتها مترجمة لعدة لغات، كما تشمل هذه الإهداءات توزيع سجادة صلاة لكل معتمر، ومظلات، وتقديم أدوات التعقيم وهي: "كمامة- ومعقم لليدين- ومناديل"، لكي يؤدي ضيوف بيت الله الحرام عبادتهم بكل اطمئنان وروحانية، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية.

وأردف "الزهراني": الحملة يقوم عليها فريق متخصص من عدة إدارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهي: وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية- ووكالة الشؤون العلمية والفكرية - ووكالة الترجمة والشؤون التقنية- والإدارة العامة للعلاقات العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,425
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,069
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,925

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة