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فيديو.. الجندي أسقط القنبلة بين قدميه وهذا ما فعله مدربه قبيل انفجارها

مقطع مصور خلال حصة تدريبية لقوة الشرطة الشعبية الصينية المسلحة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا خلال حصة تدريبية لقوة الشرطة الشعبية الصينية المسلحة، يُسقط فيه متدربٌ قنبلةً يدوية بين قدميه خلال التدريب.

ويُظهر المقطع المصورُ الجنديَ وهو يتلقى تعليمات من قِبَل مدربه -الذي كان بجانبه- حول رمي القنبلة، ليُسقط الجندي القنبلة لحظة رميها، وتتدحرج بين أقدام العسكريين قبل أن يقوم المدرب بالإمساك بالمتدرب والقفز به خلف ساتر من أكياس رملية لتجنب شظايا القنبلة خلال الانفجار.

ووفق ما نقله اليوم موقع "سبوتنيك" قالت السلطات: إن الرجلين لم يصابا بأذى في الحادث.

يُذكر أن الحادث وقع في 14 ديسمبر في ساحة تدريب مفرزة تشانغجياكو التابعة لفيلق الشرطة المسلحة في خبي، وهي جزء من القوات شبه العسكرية الصينية.

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فيديو.. الجندي أسقط القنبلة بين قدميه وهذا ما فعله مدربه قبيل انفجارها
سبق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا خلال حصة تدريبية لقوة الشرطة الشعبية الصينية المسلحة، يُسقط فيه متدربٌ قنبلةً يدوية بين قدميه خلال التدريب.

ويُظهر المقطع المصورُ الجنديَ وهو يتلقى تعليمات من قِبَل مدربه -الذي كان بجانبه- حول رمي القنبلة، ليُسقط الجندي القنبلة لحظة رميها، وتتدحرج بين أقدام العسكريين قبل أن يقوم المدرب بالإمساك بالمتدرب والقفز به خلف ساتر من أكياس رملية لتجنب شظايا القنبلة خلال الانفجار.

ووفق ما نقله اليوم موقع "سبوتنيك" قالت السلطات: إن الرجلين لم يصابا بأذى في الحادث.

يُذكر أن الحادث وقع في 14 ديسمبر في ساحة تدريب مفرزة تشانغجياكو التابعة لفيلق الشرطة المسلحة في خبي، وهي جزء من القوات شبه العسكرية الصينية.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
09:39 AM

فيديو.. الجندي أسقط القنبلة بين قدميه وهذا ما فعله مدربه قبيل انفجارها

مقطع مصور خلال حصة تدريبية لقوة الشرطة الشعبية الصينية المسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,964

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا خلال حصة تدريبية لقوة الشرطة الشعبية الصينية المسلحة، يُسقط فيه متدربٌ قنبلةً يدوية بين قدميه خلال التدريب.

ويُظهر المقطع المصورُ الجنديَ وهو يتلقى تعليمات من قِبَل مدربه -الذي كان بجانبه- حول رمي القنبلة، ليُسقط الجندي القنبلة لحظة رميها، وتتدحرج بين أقدام العسكريين قبل أن يقوم المدرب بالإمساك بالمتدرب والقفز به خلف ساتر من أكياس رملية لتجنب شظايا القنبلة خلال الانفجار.

ووفق ما نقله اليوم موقع "سبوتنيك" قالت السلطات: إن الرجلين لم يصابا بأذى في الحادث.

يُذكر أن الحادث وقع في 14 ديسمبر في ساحة تدريب مفرزة تشانغجياكو التابعة لفيلق الشرطة المسلحة في خبي، وهي جزء من القوات شبه العسكرية الصينية.

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