ضبط سائق شاحنة كان يقود بسرعة عالية وخالف نظام المرور في عسير

إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

أعلنت إدارة مرور منطقة عسير ضبط قائد شاحنة خالف قوانين المرور بعدم الالتزام بالمسار الأيمن من الطريق.



وقال حساب "المرور السعودي" على موقع "تويتر": إن "مرور منطقة عسير ضبط قائد الشاحنة الذي كان يقودها بسرعة عالية جدًّا مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن، معرضًا بذلك حياته وحياة الآخرين للخطر".



وأضاف: "ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".