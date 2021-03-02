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المملكة قدّمت التعهد الأكبر.. "أوتشا": مؤتمر مانحي اليمن تعهّد بـ 1.67 مليار دولار

نظّمته سويسرا والسويد "عن بُعد" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عبر بيان له نُشر على موقعه الرسمي، بأن التعهدات المالية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر المانحين لليمن 2021، الذي نظّمته جمهورية سويسرا ومملكة السويد، عبر الاتصال المرئي، بالشراكة مع الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بلغت 1.67 مليار دولار أمريكي.

وقدمت المملكة العربية السعودية التعهد الأكبر بـ 430 مليون دولار، تليها جمهورية ألمانيا بـ 244.80 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، والإمارات العربية المتحدة بـ 230 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 191 مليون دولار، فالمملكة المتحدة 123.23 مليون دولار، فالمفوضية الأوروبية 116.28 مليون دولار.

وجاءت بقية التعهدات من الدول المشاركة على النحو التالي: كندا 56.01 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، اليابان تبرعت بـ 47.50 مليون دولار لعام 2021 و49 مليوناً أخرى لعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 40 مليون دولار، السويد 31.55 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، النرويج 23.93 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، هولندا 23.03 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، الدنمارك 20.72 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، كوريا الجنوبية 19.22 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، سويسرا 15.49 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، فرنسا 13.46 مليون، الكويت تبرعت بـ 10 ملايين لعام 2021 و10 ملايين دولار أخرى لعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، النمسا 7.34 مليون دولار، بلجيكا تبرعت بـ 6.12 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن و6.12 مليون أخرى لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، إيرلندا 6.12 مليون لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، إيطاليا 6.12 مليون دولار، لوكسمبورغ 2.26 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن.

وتبرع المغرب بمليون دولار، آيسلندا تبرعت بـ 759 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن و1.5 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، سلوفينيا 147 ألف دولار، كرواتيا 100 ألف دولار أمريكي، ماليزيا 100 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، الفلبين 100 ألف دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، بلغاريا 61 ألف دولار أمريكي، إستونيا 61 ألف دولار أمريكي، موناكو 61 ألف دولار أمريكي، البرازيل 50 ألف دولار أمريكي، بروناي دار السلام 50 ألف دولار، اليونان 37 ألف دولار أمريكي، مالطا 37 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، قبرص 25 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن.

ويهدف المؤتمر إلى توفير نفقات العملية الإغاثية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن الذي يواجه أزمة إنسانية خصوصاً في الوقت الراهن مع انتشار جائحة "كورونا"، والتصعيد الحوثي في مأرب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة قدّمت التعهد الأكبر.. "أوتشا": مؤتمر مانحي اليمن تعهّد بـ 1.67 مليار دولار
سبق

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عبر بيان له نُشر على موقعه الرسمي، بأن التعهدات المالية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر المانحين لليمن 2021، الذي نظّمته جمهورية سويسرا ومملكة السويد، عبر الاتصال المرئي، بالشراكة مع الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بلغت 1.67 مليار دولار أمريكي.

وقدمت المملكة العربية السعودية التعهد الأكبر بـ 430 مليون دولار، تليها جمهورية ألمانيا بـ 244.80 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، والإمارات العربية المتحدة بـ 230 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 191 مليون دولار، فالمملكة المتحدة 123.23 مليون دولار، فالمفوضية الأوروبية 116.28 مليون دولار.

وجاءت بقية التعهدات من الدول المشاركة على النحو التالي: كندا 56.01 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، اليابان تبرعت بـ 47.50 مليون دولار لعام 2021 و49 مليوناً أخرى لعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 40 مليون دولار، السويد 31.55 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، النرويج 23.93 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، هولندا 23.03 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، الدنمارك 20.72 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، كوريا الجنوبية 19.22 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، سويسرا 15.49 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، فرنسا 13.46 مليون، الكويت تبرعت بـ 10 ملايين لعام 2021 و10 ملايين دولار أخرى لعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، النمسا 7.34 مليون دولار، بلجيكا تبرعت بـ 6.12 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن و6.12 مليون أخرى لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، إيرلندا 6.12 مليون لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، إيطاليا 6.12 مليون دولار، لوكسمبورغ 2.26 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن.

وتبرع المغرب بمليون دولار، آيسلندا تبرعت بـ 759 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن و1.5 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، سلوفينيا 147 ألف دولار، كرواتيا 100 ألف دولار أمريكي، ماليزيا 100 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، الفلبين 100 ألف دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، بلغاريا 61 ألف دولار أمريكي، إستونيا 61 ألف دولار أمريكي، موناكو 61 ألف دولار أمريكي، البرازيل 50 ألف دولار أمريكي، بروناي دار السلام 50 ألف دولار، اليونان 37 ألف دولار أمريكي، مالطا 37 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، قبرص 25 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن.

ويهدف المؤتمر إلى توفير نفقات العملية الإغاثية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن الذي يواجه أزمة إنسانية خصوصاً في الوقت الراهن مع انتشار جائحة "كورونا"، والتصعيد الحوثي في مأرب.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
01:57 PM

المملكة قدّمت التعهد الأكبر.. "أوتشا": مؤتمر مانحي اليمن تعهّد بـ 1.67 مليار دولار

نظّمته سويسرا والسويد "عن بُعد" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عبر بيان له نُشر على موقعه الرسمي، بأن التعهدات المالية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر المانحين لليمن 2021، الذي نظّمته جمهورية سويسرا ومملكة السويد، عبر الاتصال المرئي، بالشراكة مع الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بلغت 1.67 مليار دولار أمريكي.

وقدمت المملكة العربية السعودية التعهد الأكبر بـ 430 مليون دولار، تليها جمهورية ألمانيا بـ 244.80 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، والإمارات العربية المتحدة بـ 230 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 191 مليون دولار، فالمملكة المتحدة 123.23 مليون دولار، فالمفوضية الأوروبية 116.28 مليون دولار.

وجاءت بقية التعهدات من الدول المشاركة على النحو التالي: كندا 56.01 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، اليابان تبرعت بـ 47.50 مليون دولار لعام 2021 و49 مليوناً أخرى لعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 40 مليون دولار، السويد 31.55 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، النرويج 23.93 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، هولندا 23.03 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، الدنمارك 20.72 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، كوريا الجنوبية 19.22 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، سويسرا 15.49 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، فرنسا 13.46 مليون، الكويت تبرعت بـ 10 ملايين لعام 2021 و10 ملايين دولار أخرى لعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، النمسا 7.34 مليون دولار، بلجيكا تبرعت بـ 6.12 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن و6.12 مليون أخرى لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، إيرلندا 6.12 مليون لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، إيطاليا 6.12 مليون دولار، لوكسمبورغ 2.26 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن.

وتبرع المغرب بمليون دولار، آيسلندا تبرعت بـ 759 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن و1.5 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، سلوفينيا 147 ألف دولار، كرواتيا 100 ألف دولار أمريكي، ماليزيا 100 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، الفلبين 100 ألف دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، بلغاريا 61 ألف دولار أمريكي، إستونيا 61 ألف دولار أمريكي، موناكو 61 ألف دولار أمريكي، البرازيل 50 ألف دولار أمريكي، بروناي دار السلام 50 ألف دولار، اليونان 37 ألف دولار أمريكي، مالطا 37 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، قبرص 25 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن.

ويهدف المؤتمر إلى توفير نفقات العملية الإغاثية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن الذي يواجه أزمة إنسانية خصوصاً في الوقت الراهن مع انتشار جائحة "كورونا"، والتصعيد الحوثي في مأرب.

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