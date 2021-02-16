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"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا ليس السبب.. الأردن يعلن تعليق الدوام في جميع المدارس

حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين والإدارات.. الأربعاء والخميس

أعلن الأردن، تعليق الدراسة في جميع المدارس يومي الأربعاء والخميس، بسبب الظروف الجوية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) في نبأ عاجل: "قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، تعليق دوام جميع المدارس في المملكة غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، بسبب الظروف الجوية المتوقعة، والتحول للتعليم عن بعد".

ومن المتوقع أن تشهد المملكة ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء، منخفضًا جويًا باردًا مصحوبًا بزخات ثلجية وأمطار وأجواء شديدة البرودة وعاصفة، تبلغ ذروتها غدًا وبعد غدٍ.


وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية فإن "الفترة من منتصف ليل الأربعاء وحتى ظهر الخميس تعتبر ذروة تأثير الحالة الجوية، حيث تؤثر الجبهة الهوائية الأشد برودة، فتنتظم الهطولات لتشمل أغلب مناطق المملكة وتكون الهطولات غزيرة أحياناً يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد، مع احتمالية تشكل السيول في شمال ووسط المملكة".

وأمس الاثنين، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وزراء حكومته بالتواجد في الميدان لمتابعة احتياجات المواطنين في ضوء التطورات الجوية المتوقعة.

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كورونا ليس السبب.. الأردن يعلن تعليق الدوام في جميع المدارس
سبق

أعلن الأردن، تعليق الدراسة في جميع المدارس يومي الأربعاء والخميس، بسبب الظروف الجوية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) في نبأ عاجل: "قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، تعليق دوام جميع المدارس في المملكة غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، بسبب الظروف الجوية المتوقعة، والتحول للتعليم عن بعد".

ومن المتوقع أن تشهد المملكة ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء، منخفضًا جويًا باردًا مصحوبًا بزخات ثلجية وأمطار وأجواء شديدة البرودة وعاصفة، تبلغ ذروتها غدًا وبعد غدٍ.


وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية فإن "الفترة من منتصف ليل الأربعاء وحتى ظهر الخميس تعتبر ذروة تأثير الحالة الجوية، حيث تؤثر الجبهة الهوائية الأشد برودة، فتنتظم الهطولات لتشمل أغلب مناطق المملكة وتكون الهطولات غزيرة أحياناً يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد، مع احتمالية تشكل السيول في شمال ووسط المملكة".

وأمس الاثنين، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وزراء حكومته بالتواجد في الميدان لمتابعة احتياجات المواطنين في ضوء التطورات الجوية المتوقعة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
03:04 PM

كورونا ليس السبب.. الأردن يعلن تعليق الدوام في جميع المدارس

حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين والإدارات.. الأربعاء والخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الأردن، تعليق الدراسة في جميع المدارس يومي الأربعاء والخميس، بسبب الظروف الجوية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) في نبأ عاجل: "قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، تعليق دوام جميع المدارس في المملكة غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، بسبب الظروف الجوية المتوقعة، والتحول للتعليم عن بعد".

ومن المتوقع أن تشهد المملكة ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء، منخفضًا جويًا باردًا مصحوبًا بزخات ثلجية وأمطار وأجواء شديدة البرودة وعاصفة، تبلغ ذروتها غدًا وبعد غدٍ.


وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية فإن "الفترة من منتصف ليل الأربعاء وحتى ظهر الخميس تعتبر ذروة تأثير الحالة الجوية، حيث تؤثر الجبهة الهوائية الأشد برودة، فتنتظم الهطولات لتشمل أغلب مناطق المملكة وتكون الهطولات غزيرة أحياناً يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد، مع احتمالية تشكل السيول في شمال ووسط المملكة".

وأمس الاثنين، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وزراء حكومته بالتواجد في الميدان لمتابعة احتياجات المواطنين في ضوء التطورات الجوية المتوقعة.

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