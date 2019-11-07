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منسوبو تعليم الأفلاج: "معهد التطوير" يساهم في رفع كفاءة المعلمين وتحسين نواتج التعلم

أكد عدد من منسوبي تعليم الأفلاج، أن معهد التطوير المهني التعليمي الذي تمت الموافقة مؤخرًا عليه، يُعتبر رافدًا من روافد التطوير لعملية التعليم، وتعزيز أداء شاغلي الوظائف التعليمية، وسيساهم في رفع كفاءة المعلمين وتحسين نواتج التعلم.
وقال مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة: إن معهد التطوير المهني التعليمي الذي حَظِيَ بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله- انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية وقيمة مهنة التعليم وسمو رسالة المعلم؛ إذ لا سبيل إلى تحسين نوعية التعليم إلا بتحسين إعداد المعلمين وتطويرهم قبل الخدمة وأثنائها.
وأضاف "آل مغيرة": لا شك أن إقرار هذا المعهد؛ سيسهم في تعميق مفهوم مهنية التعليم وتعزيز أداء شاغلي الوظائف التعليمية وتطوير وتجويد ممارسات مزاولي مهنة التطوير المهني والبرامج التطويرية المهنية.
واختتم بالإعراب نيابة عن منسوبي ومنسوبات تعليم الأفلاج، عن عظيم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على هذه الموافقة الكريمة؛ مباركًا لوزير التعليم ونائبه والمساعد ولكافة معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية هذا الاهتمام الكبير والدعم السخي الذي يلقاه التعليم من الحكومة الرشيدة؛ سائلًا الله عز وجل أن يكون لهذا المعهد عظيم الأثر في تحسين نواتج التعلم.
من جهته، عبّر مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين محمد البشر بقوله: إن الموافقة السامية بافتتاح معهد التطوير المهني التعليمي إحدى صور الدعم اللا محدود الذي يلقاه التعليم في بلادنا، وسيسهم المعهد في دعم الخطوات الجادة التي حققتها وزارة التعليم في تحسين نواتج التعلم، ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات ليواكبوا المتطلبات الحديثة.
وعلّق مدير إدارة التطوير المهني التعليمي فهد الشبر، بأن تنظيم وإنشاء معهد التطوير المهني التعليمي؛ يعتبر رافدًا من روافد التطوير لعملية التعليم والتعلم في المملكة العربية السعودية ومنارة وإشعاعًا يواكب التطور الذي تعيشه بلادنا الحبيبة لتحقيق رؤية 2030.
واختتم مقدمًا جزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تلك الموافقة الكريمة التي تمتد لدعم التعليم والرقي بسير العملية التعليمية وتطوير مهارات المعلمين؛ مهنئًا في الوقت نفسه وزير التعليم ونائبة على هذه الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء؛ معتبرًا إياه إنجازًا كبيرًا يُعتبر نقلة نوعية للوزارة ممثلًا في التطوير المهني التعليمي.
وقال مشرف إدارة التطوير المهني التعليمي عبدالله آل فواز إنه لَمقام فخر واعتزاز لكل المواطنين عامة وكل مَن ينتسب للتعليم خاصة، صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء معهد التطوير المهني التعليمي دعمًا لتطوير التعليم، الذي سيسهم بإذن الله تعالى في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي ورفع كفاءته، وتطوير قدرات المعلمين وتعزيز مهنئتهم؛ مما سينعكس أثره على رفع وتحسين نواتج تعلم الطلاب، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة٢٠٣٠.
وأضاف "آل فواز": شكرًا لقيادتنا الرشيدة على هذا الدعم الذي يُعتبر خطوة مباركة تُواكب التطور النوعي، وتنسجم مع الأهداف والخطط التطويرية لمنظومة التعليم في المملكة لضبط مخرجاته والارتقاء بأداء المعلمين والمعلمات مهنيًّا، والشكر موصول لوزير التعليم وللمشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وكل من ساهم في دعم الفكرة واعتمادها.

تعليم الأفلاج معهد التطوير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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منسوبو تعليم الأفلاج: "معهد التطوير" يساهم في رفع كفاءة المعلمين وتحسين نواتج التعلم
سبق

أكد عدد من منسوبي تعليم الأفلاج، أن معهد التطوير المهني التعليمي الذي تمت الموافقة مؤخرًا عليه، يُعتبر رافدًا من روافد التطوير لعملية التعليم، وتعزيز أداء شاغلي الوظائف التعليمية، وسيساهم في رفع كفاءة المعلمين وتحسين نواتج التعلم.
وقال مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة: إن معهد التطوير المهني التعليمي الذي حَظِيَ بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله- انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية وقيمة مهنة التعليم وسمو رسالة المعلم؛ إذ لا سبيل إلى تحسين نوعية التعليم إلا بتحسين إعداد المعلمين وتطويرهم قبل الخدمة وأثنائها.
وأضاف "آل مغيرة": لا شك أن إقرار هذا المعهد؛ سيسهم في تعميق مفهوم مهنية التعليم وتعزيز أداء شاغلي الوظائف التعليمية وتطوير وتجويد ممارسات مزاولي مهنة التطوير المهني والبرامج التطويرية المهنية.
واختتم بالإعراب نيابة عن منسوبي ومنسوبات تعليم الأفلاج، عن عظيم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على هذه الموافقة الكريمة؛ مباركًا لوزير التعليم ونائبه والمساعد ولكافة معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية هذا الاهتمام الكبير والدعم السخي الذي يلقاه التعليم من الحكومة الرشيدة؛ سائلًا الله عز وجل أن يكون لهذا المعهد عظيم الأثر في تحسين نواتج التعلم.
من جهته، عبّر مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين محمد البشر بقوله: إن الموافقة السامية بافتتاح معهد التطوير المهني التعليمي إحدى صور الدعم اللا محدود الذي يلقاه التعليم في بلادنا، وسيسهم المعهد في دعم الخطوات الجادة التي حققتها وزارة التعليم في تحسين نواتج التعلم، ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات ليواكبوا المتطلبات الحديثة.
وعلّق مدير إدارة التطوير المهني التعليمي فهد الشبر، بأن تنظيم وإنشاء معهد التطوير المهني التعليمي؛ يعتبر رافدًا من روافد التطوير لعملية التعليم والتعلم في المملكة العربية السعودية ومنارة وإشعاعًا يواكب التطور الذي تعيشه بلادنا الحبيبة لتحقيق رؤية 2030.
واختتم مقدمًا جزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تلك الموافقة الكريمة التي تمتد لدعم التعليم والرقي بسير العملية التعليمية وتطوير مهارات المعلمين؛ مهنئًا في الوقت نفسه وزير التعليم ونائبة على هذه الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء؛ معتبرًا إياه إنجازًا كبيرًا يُعتبر نقلة نوعية للوزارة ممثلًا في التطوير المهني التعليمي.
وقال مشرف إدارة التطوير المهني التعليمي عبدالله آل فواز إنه لَمقام فخر واعتزاز لكل المواطنين عامة وكل مَن ينتسب للتعليم خاصة، صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء معهد التطوير المهني التعليمي دعمًا لتطوير التعليم، الذي سيسهم بإذن الله تعالى في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي ورفع كفاءته، وتطوير قدرات المعلمين وتعزيز مهنئتهم؛ مما سينعكس أثره على رفع وتحسين نواتج تعلم الطلاب، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة٢٠٣٠.
وأضاف "آل فواز": شكرًا لقيادتنا الرشيدة على هذا الدعم الذي يُعتبر خطوة مباركة تُواكب التطور النوعي، وتنسجم مع الأهداف والخطط التطويرية لمنظومة التعليم في المملكة لضبط مخرجاته والارتقاء بأداء المعلمين والمعلمات مهنيًّا، والشكر موصول لوزير التعليم وللمشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وكل من ساهم في دعم الفكرة واعتمادها.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
10:33 AM

منسوبو تعليم الأفلاج: "معهد التطوير" يساهم في رفع كفاءة المعلمين وتحسين نواتج التعلم

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أكد عدد من منسوبي تعليم الأفلاج، أن معهد التطوير المهني التعليمي الذي تمت الموافقة مؤخرًا عليه، يُعتبر رافدًا من روافد التطوير لعملية التعليم، وتعزيز أداء شاغلي الوظائف التعليمية، وسيساهم في رفع كفاءة المعلمين وتحسين نواتج التعلم.
وقال مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة: إن معهد التطوير المهني التعليمي الذي حَظِيَ بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله- انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية وقيمة مهنة التعليم وسمو رسالة المعلم؛ إذ لا سبيل إلى تحسين نوعية التعليم إلا بتحسين إعداد المعلمين وتطويرهم قبل الخدمة وأثنائها.
وأضاف "آل مغيرة": لا شك أن إقرار هذا المعهد؛ سيسهم في تعميق مفهوم مهنية التعليم وتعزيز أداء شاغلي الوظائف التعليمية وتطوير وتجويد ممارسات مزاولي مهنة التطوير المهني والبرامج التطويرية المهنية.
واختتم بالإعراب نيابة عن منسوبي ومنسوبات تعليم الأفلاج، عن عظيم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على هذه الموافقة الكريمة؛ مباركًا لوزير التعليم ونائبه والمساعد ولكافة معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية هذا الاهتمام الكبير والدعم السخي الذي يلقاه التعليم من الحكومة الرشيدة؛ سائلًا الله عز وجل أن يكون لهذا المعهد عظيم الأثر في تحسين نواتج التعلم.
من جهته، عبّر مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين محمد البشر بقوله: إن الموافقة السامية بافتتاح معهد التطوير المهني التعليمي إحدى صور الدعم اللا محدود الذي يلقاه التعليم في بلادنا، وسيسهم المعهد في دعم الخطوات الجادة التي حققتها وزارة التعليم في تحسين نواتج التعلم، ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات ليواكبوا المتطلبات الحديثة.
وعلّق مدير إدارة التطوير المهني التعليمي فهد الشبر، بأن تنظيم وإنشاء معهد التطوير المهني التعليمي؛ يعتبر رافدًا من روافد التطوير لعملية التعليم والتعلم في المملكة العربية السعودية ومنارة وإشعاعًا يواكب التطور الذي تعيشه بلادنا الحبيبة لتحقيق رؤية 2030.
واختتم مقدمًا جزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تلك الموافقة الكريمة التي تمتد لدعم التعليم والرقي بسير العملية التعليمية وتطوير مهارات المعلمين؛ مهنئًا في الوقت نفسه وزير التعليم ونائبة على هذه الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء؛ معتبرًا إياه إنجازًا كبيرًا يُعتبر نقلة نوعية للوزارة ممثلًا في التطوير المهني التعليمي.
وقال مشرف إدارة التطوير المهني التعليمي عبدالله آل فواز إنه لَمقام فخر واعتزاز لكل المواطنين عامة وكل مَن ينتسب للتعليم خاصة، صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء معهد التطوير المهني التعليمي دعمًا لتطوير التعليم، الذي سيسهم بإذن الله تعالى في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي ورفع كفاءته، وتطوير قدرات المعلمين وتعزيز مهنئتهم؛ مما سينعكس أثره على رفع وتحسين نواتج تعلم الطلاب، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة٢٠٣٠.
وأضاف "آل فواز": شكرًا لقيادتنا الرشيدة على هذا الدعم الذي يُعتبر خطوة مباركة تُواكب التطور النوعي، وتنسجم مع الأهداف والخطط التطويرية لمنظومة التعليم في المملكة لضبط مخرجاته والارتقاء بأداء المعلمين والمعلمات مهنيًّا، والشكر موصول لوزير التعليم وللمشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وكل من ساهم في دعم الفكرة واعتمادها.

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