النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فلكية جدة": الضوء البروجي يزين ليالي الربيع

حتى مطلع شهر رمضان المبارك

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي سيحصلون نهاية شهر مارس 2021، على فرصة جديدة لرؤية الضوء البروجي في المناطق المظلمة، وستنتهي هذه الفترة من المشاهدة مطلع شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنه بعد اختفاء الشفق المسائي سيكون لدى الراصد حوالي نصف ساعة لمشاهدة ضوء خافت يمتد صعوداً من الأفق الغربي فوق نقطة غروب الشمس، أسفل كوكب المريخ.

وتعتبر الأسابيع القريبة من الاعتدال الربيعي من الأوقات المثالية لرؤية ضوء البروج في سماء المساء، وحالياً القمر غادر سماء بداية الليل، لذلك فإن الأسابيع المقبلة ستمثل الوقت المناسب لرؤيته في كامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ابتداء من غروب الشمس يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 بحوالي الساعة، يرصد بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام معدات رصد خاصة من المواقع البعيدة عن أضواء المدن التي تطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

الضوء البروجي يحدث بسبب انعكاس ضوء الشمس عن جزئيات الغبار المتناثرة بين الكواكب وتدور حول الشمس في الجزء الداخلي من نظامنا الشمسي.

جدير بالذكر بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية "جنوب خط الاستواء" يمثل شهر مارس بالنسبة لهم توقيت رصد الضوء البروجي في سماء الصباح بالأفق الشرقي قبل ضوء الفجر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فلكية جدة": الضوء البروجي يزين ليالي الربيع
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي سيحصلون نهاية شهر مارس 2021، على فرصة جديدة لرؤية الضوء البروجي في المناطق المظلمة، وستنتهي هذه الفترة من المشاهدة مطلع شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنه بعد اختفاء الشفق المسائي سيكون لدى الراصد حوالي نصف ساعة لمشاهدة ضوء خافت يمتد صعوداً من الأفق الغربي فوق نقطة غروب الشمس، أسفل كوكب المريخ.

وتعتبر الأسابيع القريبة من الاعتدال الربيعي من الأوقات المثالية لرؤية ضوء البروج في سماء المساء، وحالياً القمر غادر سماء بداية الليل، لذلك فإن الأسابيع المقبلة ستمثل الوقت المناسب لرؤيته في كامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ابتداء من غروب الشمس يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 بحوالي الساعة، يرصد بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام معدات رصد خاصة من المواقع البعيدة عن أضواء المدن التي تطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

الضوء البروجي يحدث بسبب انعكاس ضوء الشمس عن جزئيات الغبار المتناثرة بين الكواكب وتدور حول الشمس في الجزء الداخلي من نظامنا الشمسي.

جدير بالذكر بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية "جنوب خط الاستواء" يمثل شهر مارس بالنسبة لهم توقيت رصد الضوء البروجي في سماء الصباح بالأفق الشرقي قبل ضوء الفجر.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
07:51 PM

"فلكية جدة": الضوء البروجي يزين ليالي الربيع

حتى مطلع شهر رمضان المبارك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
5
525

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي سيحصلون نهاية شهر مارس 2021، على فرصة جديدة لرؤية الضوء البروجي في المناطق المظلمة، وستنتهي هذه الفترة من المشاهدة مطلع شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنه بعد اختفاء الشفق المسائي سيكون لدى الراصد حوالي نصف ساعة لمشاهدة ضوء خافت يمتد صعوداً من الأفق الغربي فوق نقطة غروب الشمس، أسفل كوكب المريخ.

وتعتبر الأسابيع القريبة من الاعتدال الربيعي من الأوقات المثالية لرؤية ضوء البروج في سماء المساء، وحالياً القمر غادر سماء بداية الليل، لذلك فإن الأسابيع المقبلة ستمثل الوقت المناسب لرؤيته في كامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ابتداء من غروب الشمس يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 بحوالي الساعة، يرصد بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام معدات رصد خاصة من المواقع البعيدة عن أضواء المدن التي تطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

الضوء البروجي يحدث بسبب انعكاس ضوء الشمس عن جزئيات الغبار المتناثرة بين الكواكب وتدور حول الشمس في الجزء الداخلي من نظامنا الشمسي.

جدير بالذكر بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية "جنوب خط الاستواء" يمثل شهر مارس بالنسبة لهم توقيت رصد الضوء البروجي في سماء الصباح بالأفق الشرقي قبل ضوء الفجر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,722
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,921

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة