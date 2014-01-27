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‏"رئاسة الحرمين" تدرس مقترحًا لتشجير ساحات المسجد الحرام

للاستفادة من المنطقة المكشوفة فوق السلالم الكهربائية بالساحات

تدرس رئاسة الحرمين الشريفين مقترحًا لتشجير ساحات المسجد الحرام، الذي يهدف إلى الاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في الساحات.

وفي التفاصيل، اطلع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مقترح تشجير الساحات بالمسجد الحرام، بحضور أعضاء اللجنة المشكَّلة من قِبله برئاسة: المهندس سلطان بن عاطي القرشي، وعضوية المهندس أحمد بن عمر بالعمش، والمهندس ماهر بن منسي الزهراني، وعمر بن عبدالعزيز الحميدي، والمهندس أحمد بن حسين السويهري، والمهندس فارس بن فايز ملا.

وأكد "السديس" أن ذلك المقترح جاء مواكبًا لرؤية السعودية الطموحة ٢٠٣٠، من خلال وضع خطط واستراتيجية التنمية المستدامة، منها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، واستراتيجية إعادة الغطاء النباتي، وغيرها من الاستراتيجيات؛ من أجل تخفيف آثار التغير المناخي، منها خفض درجات الحرارة، وخفض نسب التلوث، وتحسين جودة الهواء وتلطيفه، وتحويل الساحات لتكون صديقة للبيئة، من خلال الزينة والظلال، بما يتلاءم مع الظروف المناخية بالمنطقة بهدف تحسين جودة الحياة؛ وبالتالي يتحقق إثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تدوير مياه الوضوء المعالجة واستخدامها في عملية الري.

وبيّن الرئيس العام أن المقترح يتطلب دراسته علميًّا وفنيًّا وتشغيليًّا، مع ضمان عدم التأثير على المسطحات المخصصة للصلاة أو حركة الحشود.

ويهدف المقترح للاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في ساحات المسجد الحرام؛ لتكون كأحواض زراعية، وفي الوقت نفس تظلل وتغطي السلالم، وتقيها من الظروف المناخية، مع توفير نظام الري وصرف الأحواض الزراعية، إضافة إلى استخدام نظام الزراعة الرأسية؛ لتكون على أعمدة الجسور بالساحات والحوائط الخرسانية الضخمة بعد إجراء الحلول الهندسية اللازمة لحماية تلك المنشآت وفق المعايير العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏"رئاسة الحرمين" تدرس مقترحًا لتشجير ساحات المسجد الحرام
سبق

تدرس رئاسة الحرمين الشريفين مقترحًا لتشجير ساحات المسجد الحرام، الذي يهدف إلى الاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في الساحات.

وفي التفاصيل، اطلع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مقترح تشجير الساحات بالمسجد الحرام، بحضور أعضاء اللجنة المشكَّلة من قِبله برئاسة: المهندس سلطان بن عاطي القرشي، وعضوية المهندس أحمد بن عمر بالعمش، والمهندس ماهر بن منسي الزهراني، وعمر بن عبدالعزيز الحميدي، والمهندس أحمد بن حسين السويهري، والمهندس فارس بن فايز ملا.

وأكد "السديس" أن ذلك المقترح جاء مواكبًا لرؤية السعودية الطموحة ٢٠٣٠، من خلال وضع خطط واستراتيجية التنمية المستدامة، منها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، واستراتيجية إعادة الغطاء النباتي، وغيرها من الاستراتيجيات؛ من أجل تخفيف آثار التغير المناخي، منها خفض درجات الحرارة، وخفض نسب التلوث، وتحسين جودة الهواء وتلطيفه، وتحويل الساحات لتكون صديقة للبيئة، من خلال الزينة والظلال، بما يتلاءم مع الظروف المناخية بالمنطقة بهدف تحسين جودة الحياة؛ وبالتالي يتحقق إثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تدوير مياه الوضوء المعالجة واستخدامها في عملية الري.

وبيّن الرئيس العام أن المقترح يتطلب دراسته علميًّا وفنيًّا وتشغيليًّا، مع ضمان عدم التأثير على المسطحات المخصصة للصلاة أو حركة الحشود.

ويهدف المقترح للاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في ساحات المسجد الحرام؛ لتكون كأحواض زراعية، وفي الوقت نفس تظلل وتغطي السلالم، وتقيها من الظروف المناخية، مع توفير نظام الري وصرف الأحواض الزراعية، إضافة إلى استخدام نظام الزراعة الرأسية؛ لتكون على أعمدة الجسور بالساحات والحوائط الخرسانية الضخمة بعد إجراء الحلول الهندسية اللازمة لحماية تلك المنشآت وفق المعايير العالمية.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
11:12 PM

‏"رئاسة الحرمين" تدرس مقترحًا لتشجير ساحات المسجد الحرام

للاستفادة من المنطقة المكشوفة فوق السلالم الكهربائية بالساحات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تدرس رئاسة الحرمين الشريفين مقترحًا لتشجير ساحات المسجد الحرام، الذي يهدف إلى الاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في الساحات.

وفي التفاصيل، اطلع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مقترح تشجير الساحات بالمسجد الحرام، بحضور أعضاء اللجنة المشكَّلة من قِبله برئاسة: المهندس سلطان بن عاطي القرشي، وعضوية المهندس أحمد بن عمر بالعمش، والمهندس ماهر بن منسي الزهراني، وعمر بن عبدالعزيز الحميدي، والمهندس أحمد بن حسين السويهري، والمهندس فارس بن فايز ملا.

وأكد "السديس" أن ذلك المقترح جاء مواكبًا لرؤية السعودية الطموحة ٢٠٣٠، من خلال وضع خطط واستراتيجية التنمية المستدامة، منها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، واستراتيجية إعادة الغطاء النباتي، وغيرها من الاستراتيجيات؛ من أجل تخفيف آثار التغير المناخي، منها خفض درجات الحرارة، وخفض نسب التلوث، وتحسين جودة الهواء وتلطيفه، وتحويل الساحات لتكون صديقة للبيئة، من خلال الزينة والظلال، بما يتلاءم مع الظروف المناخية بالمنطقة بهدف تحسين جودة الحياة؛ وبالتالي يتحقق إثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تدوير مياه الوضوء المعالجة واستخدامها في عملية الري.

وبيّن الرئيس العام أن المقترح يتطلب دراسته علميًّا وفنيًّا وتشغيليًّا، مع ضمان عدم التأثير على المسطحات المخصصة للصلاة أو حركة الحشود.

ويهدف المقترح للاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في ساحات المسجد الحرام؛ لتكون كأحواض زراعية، وفي الوقت نفس تظلل وتغطي السلالم، وتقيها من الظروف المناخية، مع توفير نظام الري وصرف الأحواض الزراعية، إضافة إلى استخدام نظام الزراعة الرأسية؛ لتكون على أعمدة الجسور بالساحات والحوائط الخرسانية الضخمة بعد إجراء الحلول الهندسية اللازمة لحماية تلك المنشآت وفق المعايير العالمية.

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