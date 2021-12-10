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"مسهلاً عدد ما غرد الطير".. ساسة وشعراء كويتيون يرحبون بولي العهد بطريقتهم

تأكيدًا على التاريخ المشترك للبلدين والمصير الواحد في تغريدات تصدرت المنصات

قال الشاعر الكويتي وعضو لجنة تحكيم شاعر المليون، حمد السعيد: "خليجنا واحد وبالعز معمور، والدين واحد، وأيضاً الصف واحد ومصيرنا واحد سلالات وعصور، ومن قبل لا يلفي على الدار جاحد‏، واللي بيموت من الحقيقة ومقهور، ‏لأهدافه يدوّر معزّي ولاحد".

واختتم "السعيد" تغريدته، بقوله: "خليجنا واحد وشعبنا واحد‬⁩، فمرحبًا بزيارة محمد بن سلمان‬⁩، وتصريح ⁧‫حمد جابر العلي‬⁩ يمثل كل كويتي انتمائه للخليج العربي".

بدوره، قال الإعلامي الكويتي بركات الوقيان: يا مرحبًا ومسهلاً عدد ما غرد الطير وعدد ما هلت نسايم الكويت والسعودية "يا بعد حيي يا محمد".

من جانبه، قال الشاعر بدر صفوق: "الكويت ليست بلدًا جبلية ولكنها ستكون كذلك.. أثناء ‏زيارة (طويق لأهله وربعه، وداره.. مرحبًا مليار والله".

وقال المحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي: "الكويت‬⁩ و⁧‫السعودية‬⁩ تاريخ مشترك.. وأكثر من 50% من سكان الكويت من أصول سعودية".

جاء ذلك عبر تغريدات عبر منصة "تويتر" التي توحدت للترحيب بضيف الكويت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جولته الخليجية والتي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسهلاً عدد ما غرد الطير".. ساسة وشعراء كويتيون يرحبون بولي العهد بطريقتهم
سبق

قال الشاعر الكويتي وعضو لجنة تحكيم شاعر المليون، حمد السعيد: "خليجنا واحد وبالعز معمور، والدين واحد، وأيضاً الصف واحد ومصيرنا واحد سلالات وعصور، ومن قبل لا يلفي على الدار جاحد‏، واللي بيموت من الحقيقة ومقهور، ‏لأهدافه يدوّر معزّي ولاحد".

واختتم "السعيد" تغريدته، بقوله: "خليجنا واحد وشعبنا واحد‬⁩، فمرحبًا بزيارة محمد بن سلمان‬⁩، وتصريح ⁧‫حمد جابر العلي‬⁩ يمثل كل كويتي انتمائه للخليج العربي".

بدوره، قال الإعلامي الكويتي بركات الوقيان: يا مرحبًا ومسهلاً عدد ما غرد الطير وعدد ما هلت نسايم الكويت والسعودية "يا بعد حيي يا محمد".

من جانبه، قال الشاعر بدر صفوق: "الكويت ليست بلدًا جبلية ولكنها ستكون كذلك.. أثناء ‏زيارة (طويق لأهله وربعه، وداره.. مرحبًا مليار والله".

وقال المحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي: "الكويت‬⁩ و⁧‫السعودية‬⁩ تاريخ مشترك.. وأكثر من 50% من سكان الكويت من أصول سعودية".

جاء ذلك عبر تغريدات عبر منصة "تويتر" التي توحدت للترحيب بضيف الكويت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جولته الخليجية والتي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرسمية.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
05:46 PM

"مسهلاً عدد ما غرد الطير".. ساسة وشعراء كويتيون يرحبون بولي العهد بطريقتهم

تأكيدًا على التاريخ المشترك للبلدين والمصير الواحد في تغريدات تصدرت المنصات

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عبدالله العنزي - الرياض
3
1,460

قال الشاعر الكويتي وعضو لجنة تحكيم شاعر المليون، حمد السعيد: "خليجنا واحد وبالعز معمور، والدين واحد، وأيضاً الصف واحد ومصيرنا واحد سلالات وعصور، ومن قبل لا يلفي على الدار جاحد‏، واللي بيموت من الحقيقة ومقهور، ‏لأهدافه يدوّر معزّي ولاحد".

واختتم "السعيد" تغريدته، بقوله: "خليجنا واحد وشعبنا واحد‬⁩، فمرحبًا بزيارة محمد بن سلمان‬⁩، وتصريح ⁧‫حمد جابر العلي‬⁩ يمثل كل كويتي انتمائه للخليج العربي".

بدوره، قال الإعلامي الكويتي بركات الوقيان: يا مرحبًا ومسهلاً عدد ما غرد الطير وعدد ما هلت نسايم الكويت والسعودية "يا بعد حيي يا محمد".

من جانبه، قال الشاعر بدر صفوق: "الكويت ليست بلدًا جبلية ولكنها ستكون كذلك.. أثناء ‏زيارة (طويق لأهله وربعه، وداره.. مرحبًا مليار والله".

وقال المحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي: "الكويت‬⁩ و⁧‫السعودية‬⁩ تاريخ مشترك.. وأكثر من 50% من سكان الكويت من أصول سعودية".

جاء ذلك عبر تغريدات عبر منصة "تويتر" التي توحدت للترحيب بضيف الكويت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جولته الخليجية والتي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرسمية.

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