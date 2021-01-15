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بالفيديو.. نجاح أول لقاح سعودي مضاد لكورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

توصل إليه فريق من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بقيادة د. إيمان المنصور

أعلنت جامعة الإمام عــبدالرحــمن بن فيصل بالدمام، أن فريقاً من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت الجامعة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نجاح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل، بقيادة د. إيمان المنصور؛ في التوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس #كورونا COVID-19، حيث تمّ الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. نجاح أول لقاح سعودي مضاد لكورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
سبق

أعلنت جامعة الإمام عــبدالرحــمن بن فيصل بالدمام، أن فريقاً من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت الجامعة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نجاح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل، بقيادة د. إيمان المنصور؛ في التوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس #كورونا COVID-19، حيث تمّ الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة".

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
01:08 PM
اخر تعديل
15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
02:09 PM

بالفيديو.. نجاح أول لقاح سعودي مضاد لكورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

توصل إليه فريق من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بقيادة د. إيمان المنصور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
4,356

أعلنت جامعة الإمام عــبدالرحــمن بن فيصل بالدمام، أن فريقاً من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت الجامعة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نجاح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل، بقيادة د. إيمان المنصور؛ في التوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس #كورونا COVID-19، حيث تمّ الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة".

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