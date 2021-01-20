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نجاة شاب بمكة من حادث مروع تعرض لانخفاض السكر أثناء القيادة

الجهات الأمنية والإسعافية تباشر الحادث على الفور

نجا شاب بمكة المكرمة من الموت بأعجوبة من حادث مروري مروع تعرض له اليوم على طريق "المغمس - عرفة".

وفي التفاصيل: تعرض الشاب "مجدي الحتيرشي" لحادث مروري مروع اليوم، بعد أن فقد السيطرة على مركبته على طريق المغمس- عرفة.

وبحسب شقيقه: فإن انخفاض السكري عند أخيه كان وراء الحادث، ولم يتعرض لأذى من جراء الحادث برغم انقلاب المركبة مرتين وتعرضها للتلف، وغادر المستشفى وهو بأتم صحة وعافية.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث؛ حيث تولى الهلال الأحمر نقل السائق إلى المستشفى قبل أن يغادر منه بعد الكشف عليه والتأكد من سلامته.

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نجاة شاب بمكة من حادث مروع تعرض لانخفاض السكر أثناء القيادة
سبق

نجا شاب بمكة المكرمة من الموت بأعجوبة من حادث مروري مروع تعرض له اليوم على طريق "المغمس - عرفة".

وفي التفاصيل: تعرض الشاب "مجدي الحتيرشي" لحادث مروري مروع اليوم، بعد أن فقد السيطرة على مركبته على طريق المغمس- عرفة.

وبحسب شقيقه: فإن انخفاض السكري عند أخيه كان وراء الحادث، ولم يتعرض لأذى من جراء الحادث برغم انقلاب المركبة مرتين وتعرضها للتلف، وغادر المستشفى وهو بأتم صحة وعافية.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث؛ حيث تولى الهلال الأحمر نقل السائق إلى المستشفى قبل أن يغادر منه بعد الكشف عليه والتأكد من سلامته.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
04:52 PM
اخر تعديل
20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
08:59 PM

نجاة شاب بمكة من حادث مروع تعرض لانخفاض السكر أثناء القيادة

الجهات الأمنية والإسعافية تباشر الحادث على الفور

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
8,537

نجا شاب بمكة المكرمة من الموت بأعجوبة من حادث مروري مروع تعرض له اليوم على طريق "المغمس - عرفة".

وفي التفاصيل: تعرض الشاب "مجدي الحتيرشي" لحادث مروري مروع اليوم، بعد أن فقد السيطرة على مركبته على طريق المغمس- عرفة.

وبحسب شقيقه: فإن انخفاض السكري عند أخيه كان وراء الحادث، ولم يتعرض لأذى من جراء الحادث برغم انقلاب المركبة مرتين وتعرضها للتلف، وغادر المستشفى وهو بأتم صحة وعافية.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث؛ حيث تولى الهلال الأحمر نقل السائق إلى المستشفى قبل أن يغادر منه بعد الكشف عليه والتأكد من سلامته.

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