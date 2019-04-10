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المطلق عن "مفسدي تويتر": جيوش من الأعداء همهم تفكيك ترابط الشعوب وحكامها

قال: الفتيات الهاربات من أسرهن وأوطانهن يعضضن أصابعهن من شدة الندم

طالب عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق بفضح وكشف أسماء المفسدين في تويتر من يشكلون خطورة على الأفراد والمجتمعات وأمن الأوطان، داعياً في هذا الصدد لإيجاد فريق ومجموعة من المتخصصين تحذر مرتادي "تويتر " منهم وتكشف حقيقتهم وتفضح مخططاتهم.

وقال في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى اليوم: "أتمنى أن تكشف الأسماء التي تفسد في تويتر، مقترحاً في هذا الصدد تكوين رابطة أو مجموعة تحذر الشباب مستخدمي تويتر من خلال توعيتهم من أسماء محددة ومعينة.

وأشار إلى أن الإنسان السيئ قد يكون له ستة أسماء أو حسابات أو معرفات وهمية لبث سمومه من خلالها لإفساد الدين والأخلاق والأمن واللحمة الوطنية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، ومضى المطلق محذراً: أصبح في تويتر جيوش من الأعداء همهم تفكيك الترابط بين الشعوب وحكامها، ويكون شغلهم الشاغل الكذب على الدولة ورجالها لتنشأ الكراهية والبغضاء.

وأضاف: تويتر عالم يحتوي على الخير والشر ولكن هناك فئة تقع في الشرور وتسمع كلام الأعداء؛ مشيراً في هذا الشأن إلى أن هروب بعض فتياتنا من أسرهن كان نتيجة غسل أدمغتهن في تويتر ودغدغة مشاعرهن وعواطفهن فتقتنع أن عندهم الخير والحرية والكرامة.

وأقسم المطلق: ولله إن الفتيات اللاتي هربن من أهاليهن وأسرهن وأوطانهن هُن الآن نادمات ويعضضن أصابعهن من شدة الحسرة والندم، مضيفاً فضيلته: نحن هنا في السعودية، في بلد خير فالمرأة فيه محفوظة لها كرامتها وتجد في الترابط الأسري وصلة الرحم والأقارب خير معين وحافظ لها لافتاً في المقابل إلى أن المجتمع الغربي متفكك أسرياً واجتماعياً ولا أحد فيه يسأل عن أحد وكل إنسان يعيش في عالمه الخاص.

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المطلق عن "مفسدي تويتر": جيوش من الأعداء همهم تفكيك ترابط الشعوب وحكامها
سبق

طالب عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق بفضح وكشف أسماء المفسدين في تويتر من يشكلون خطورة على الأفراد والمجتمعات وأمن الأوطان، داعياً في هذا الصدد لإيجاد فريق ومجموعة من المتخصصين تحذر مرتادي "تويتر " منهم وتكشف حقيقتهم وتفضح مخططاتهم.

وقال في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى اليوم: "أتمنى أن تكشف الأسماء التي تفسد في تويتر، مقترحاً في هذا الصدد تكوين رابطة أو مجموعة تحذر الشباب مستخدمي تويتر من خلال توعيتهم من أسماء محددة ومعينة.

وأشار إلى أن الإنسان السيئ قد يكون له ستة أسماء أو حسابات أو معرفات وهمية لبث سمومه من خلالها لإفساد الدين والأخلاق والأمن واللحمة الوطنية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، ومضى المطلق محذراً: أصبح في تويتر جيوش من الأعداء همهم تفكيك الترابط بين الشعوب وحكامها، ويكون شغلهم الشاغل الكذب على الدولة ورجالها لتنشأ الكراهية والبغضاء.

وأضاف: تويتر عالم يحتوي على الخير والشر ولكن هناك فئة تقع في الشرور وتسمع كلام الأعداء؛ مشيراً في هذا الشأن إلى أن هروب بعض فتياتنا من أسرهن كان نتيجة غسل أدمغتهن في تويتر ودغدغة مشاعرهن وعواطفهن فتقتنع أن عندهم الخير والحرية والكرامة.

وأقسم المطلق: ولله إن الفتيات اللاتي هربن من أهاليهن وأسرهن وأوطانهن هُن الآن نادمات ويعضضن أصابعهن من شدة الحسرة والندم، مضيفاً فضيلته: نحن هنا في السعودية، في بلد خير فالمرأة فيه محفوظة لها كرامتها وتجد في الترابط الأسري وصلة الرحم والأقارب خير معين وحافظ لها لافتاً في المقابل إلى أن المجتمع الغربي متفكك أسرياً واجتماعياً ولا أحد فيه يسأل عن أحد وكل إنسان يعيش في عالمه الخاص.

10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440
12:49 AM

المطلق عن "مفسدي تويتر": جيوش من الأعداء همهم تفكيك ترابط الشعوب وحكامها

قال: الفتيات الهاربات من أسرهن وأوطانهن يعضضن أصابعهن من شدة الندم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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طالب عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق بفضح وكشف أسماء المفسدين في تويتر من يشكلون خطورة على الأفراد والمجتمعات وأمن الأوطان، داعياً في هذا الصدد لإيجاد فريق ومجموعة من المتخصصين تحذر مرتادي "تويتر " منهم وتكشف حقيقتهم وتفضح مخططاتهم.

وقال في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى اليوم: "أتمنى أن تكشف الأسماء التي تفسد في تويتر، مقترحاً في هذا الصدد تكوين رابطة أو مجموعة تحذر الشباب مستخدمي تويتر من خلال توعيتهم من أسماء محددة ومعينة.

وأشار إلى أن الإنسان السيئ قد يكون له ستة أسماء أو حسابات أو معرفات وهمية لبث سمومه من خلالها لإفساد الدين والأخلاق والأمن واللحمة الوطنية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، ومضى المطلق محذراً: أصبح في تويتر جيوش من الأعداء همهم تفكيك الترابط بين الشعوب وحكامها، ويكون شغلهم الشاغل الكذب على الدولة ورجالها لتنشأ الكراهية والبغضاء.

وأضاف: تويتر عالم يحتوي على الخير والشر ولكن هناك فئة تقع في الشرور وتسمع كلام الأعداء؛ مشيراً في هذا الشأن إلى أن هروب بعض فتياتنا من أسرهن كان نتيجة غسل أدمغتهن في تويتر ودغدغة مشاعرهن وعواطفهن فتقتنع أن عندهم الخير والحرية والكرامة.

وأقسم المطلق: ولله إن الفتيات اللاتي هربن من أهاليهن وأسرهن وأوطانهن هُن الآن نادمات ويعضضن أصابعهن من شدة الحسرة والندم، مضيفاً فضيلته: نحن هنا في السعودية، في بلد خير فالمرأة فيه محفوظة لها كرامتها وتجد في الترابط الأسري وصلة الرحم والأقارب خير معين وحافظ لها لافتاً في المقابل إلى أن المجتمع الغربي متفكك أسرياً واجتماعياً ولا أحد فيه يسأل عن أحد وكل إنسان يعيش في عالمه الخاص.

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