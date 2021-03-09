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عمق تاريخي.. وزير "الإسلامية" الماليزي ينوه بعلاقات "كوالالمبور-الرياض"

أعرب عن تقديره لجهود حكومة خادم الحرمين لخدمة الإسلام في أنحاء العالم

نوّه وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، الدكتور ذو الكفل البكري، بعمق العلاقات التي تربط بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية، والتي تتمتع بعمق تاريخي منذ عقود، وتشمل جميع الأصعدة، سواء الدينية منها والاقتصادية والتجارية.

وقال "البكري"، في تصريح لوكالة الأنباء الماليزية: إن زيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين للمملكة، تؤكد أهمية العلاقات الثنائية بين كوالالمبور والرياض، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت نشاطاً مكثفاً في تبادل الزيارات على مستوى عالٍ بين البلدين.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، أن العلاقات بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية، تقوم على التعاون المشترك، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمق تاريخي.. وزير "الإسلامية" الماليزي ينوه بعلاقات "كوالالمبور-الرياض"
سبق

نوّه وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، الدكتور ذو الكفل البكري، بعمق العلاقات التي تربط بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية، والتي تتمتع بعمق تاريخي منذ عقود، وتشمل جميع الأصعدة، سواء الدينية منها والاقتصادية والتجارية.

وقال "البكري"، في تصريح لوكالة الأنباء الماليزية: إن زيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين للمملكة، تؤكد أهمية العلاقات الثنائية بين كوالالمبور والرياض، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت نشاطاً مكثفاً في تبادل الزيارات على مستوى عالٍ بين البلدين.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، أن العلاقات بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية، تقوم على التعاون المشترك، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
01:53 PM

عمق تاريخي.. وزير "الإسلامية" الماليزي ينوه بعلاقات "كوالالمبور-الرياض"

أعرب عن تقديره لجهود حكومة خادم الحرمين لخدمة الإسلام في أنحاء العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوّه وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، الدكتور ذو الكفل البكري، بعمق العلاقات التي تربط بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية، والتي تتمتع بعمق تاريخي منذ عقود، وتشمل جميع الأصعدة، سواء الدينية منها والاقتصادية والتجارية.

وقال "البكري"، في تصريح لوكالة الأنباء الماليزية: إن زيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين للمملكة، تؤكد أهمية العلاقات الثنائية بين كوالالمبور والرياض، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت نشاطاً مكثفاً في تبادل الزيارات على مستوى عالٍ بين البلدين.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، أن العلاقات بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية، تقوم على التعاون المشترك، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم.

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