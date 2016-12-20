النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 99 خلال الـ24 ساعة الماضية

الدوسري.. أكبر مالك إبل يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

يبلغ عمره 100 عام.. ورث تربية الإبل من والده وورّثها إلى أبنائه وأحفاده

أصبح مالك الإبل مسعود بن سالم الدوسري، البالغ من العمر قرابة 100 عام، المشارك الأكبر سناً، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بنسخته السادسة الذي يقام في منطقة الصياهد شمال شرق الرياض.
وتعلم الدوسري تربية الإبل من نشأته، حيث ورثها من والده وورثها إلى أبنائه وأحفاده.
وأوضح مسعود الدوسري، أنه يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمرة الأولى، حيث يُنافس في فئة الصفر على كأس النادي، مشيراً إلى أن الفرديات التي يشارك بها من إنتاج سلالات إبله.
وأشاد الدوسري بالنقلة النوعية التي أحدثها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، من جهة تنوع المسابقات في المهرجان، وتخصيص شوط للمنتجين من الملاك.
وتحدث مسعود عن الفوارق في تربية الإبل بين الماضي والحاضر، وقال: "سابقاً تربية الإبل تعتمد على المناطق التي يتوفر بها الماء والأعشاب، حيث يقودها صاحبها مسافات طويلة، لعدم وجود الأعلاف الصناعية في ذلك الوقت".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدوسري.. أكبر مالك إبل يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

أصبح مالك الإبل مسعود بن سالم الدوسري، البالغ من العمر قرابة 100 عام، المشارك الأكبر سناً، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بنسخته السادسة الذي يقام في منطقة الصياهد شمال شرق الرياض.
وتعلم الدوسري تربية الإبل من نشأته، حيث ورثها من والده وورثها إلى أبنائه وأحفاده.
وأوضح مسعود الدوسري، أنه يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمرة الأولى، حيث يُنافس في فئة الصفر على كأس النادي، مشيراً إلى أن الفرديات التي يشارك بها من إنتاج سلالات إبله.
وأشاد الدوسري بالنقلة النوعية التي أحدثها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، من جهة تنوع المسابقات في المهرجان، وتخصيص شوط للمنتجين من الملاك.
وتحدث مسعود عن الفوارق في تربية الإبل بين الماضي والحاضر، وقال: "سابقاً تربية الإبل تعتمد على المناطق التي يتوفر بها الماء والأعشاب، حيث يقودها صاحبها مسافات طويلة، لعدم وجود الأعلاف الصناعية في ذلك الوقت".

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
06:08 PM

الدوسري.. أكبر مالك إبل يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

يبلغ عمره 100 عام.. ورث تربية الإبل من والده وورّثها إلى أبنائه وأحفاده

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
7,250

أصبح مالك الإبل مسعود بن سالم الدوسري، البالغ من العمر قرابة 100 عام، المشارك الأكبر سناً، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بنسخته السادسة الذي يقام في منطقة الصياهد شمال شرق الرياض.
وتعلم الدوسري تربية الإبل من نشأته، حيث ورثها من والده وورثها إلى أبنائه وأحفاده.
وأوضح مسعود الدوسري، أنه يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمرة الأولى، حيث يُنافس في فئة الصفر على كأس النادي، مشيراً إلى أن الفرديات التي يشارك بها من إنتاج سلالات إبله.
وأشاد الدوسري بالنقلة النوعية التي أحدثها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، من جهة تنوع المسابقات في المهرجان، وتخصيص شوط للمنتجين من الملاك.
وتحدث مسعود عن الفوارق في تربية الإبل بين الماضي والحاضر، وقال: "سابقاً تربية الإبل تعتمد على المناطق التي يتوفر بها الماء والأعشاب، حيث يقودها صاحبها مسافات طويلة، لعدم وجود الأعلاف الصناعية في ذلك الوقت".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,714
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,524
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,442

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة