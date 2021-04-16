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الأهلي يواصل السقوط محليًا وآسيويًا .. بعد خماسية الاستقلال

خسر فريق الأهلي السعودي من الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-5 أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
سجل هدفيّ الأهلي اللاعب عمر السومة من ركلة جزاء عند الدقيقة 27، وأضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 79، فيما جاءت أهداف الاستقلال عند الدقائق 5، 54، 67، 86، 89.
يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يواصل السقوط محليًا وآسيويًا .. بعد خماسية الاستقلال
سبق

خسر فريق الأهلي السعودي من الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-5 أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
سجل هدفيّ الأهلي اللاعب عمر السومة من ركلة جزاء عند الدقيقة 27، وأضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 79، فيما جاءت أهداف الاستقلال عند الدقائق 5، 54، 67، 86، 89.
يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
01:37 AM

الأهلي يواصل السقوط محليًا وآسيويًا .. بعد خماسية الاستقلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خسر فريق الأهلي السعودي من الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-5 أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
سجل هدفيّ الأهلي اللاعب عمر السومة من ركلة جزاء عند الدقيقة 27، وأضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 79، فيما جاءت أهداف الاستقلال عند الدقائق 5، 54، 67، 86، 89.
يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.

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