الحكومة اليمنية: تصعيد ميليشيا الحوثي في الحديدة يهدّد اتفاق استوكهولم

بعد الاعتداء على مطاحن البحر الأحمر الواقعة ضمن المناطق المحرّرة

أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت -بشدة- استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، مطاحن البحر الأحمر الواقعة ضمن المناطق المحرّرة في مدينة الحديدة.

وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني: المطاحن تعرّضت مجدّداً لقصفٍ شنّته ميليشيا الحوثي في وقتٍ تمّ الانتهاء من معالجة 51 ألف طن من مادة القمح المخزون فيها تمهيداً لتوزيعها.

وأكّد "الإرياني"؛ أن هذا التصعيد الميداني الذي يأتي في ظل نشر نقاط المراقبة المشتركة في مدينة الحديدة وبعد أيامٍ من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة على ظهر السفينة الأممية، يؤكّد تنصل الميليشيا الحوثية من كل التزاماتها وتعهداتها وإصرارها على المُضي في خرق وقف إطلاق النار وتقويض جهود تنفيذ اتفاق السويد.

ودعا "الإرياني"؛ المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث؛ ورئيس لجنة إعادة الانتشار وفريق الرقابة الأممي، إلى تحمُّل مسؤولياتهم، واتخاذ موقفٍ واضحٍ من هذه الاعتداءات وخروقات الميليشيا الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن هذا التصعيد يمثل تهديداً للتهدئة واتفاق استوكهولم بخصوص الأوضاع في مدينة ومحافظة الحديدة.