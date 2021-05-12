النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة يحذر من تقبيل أو عناق الأطفال.. لا تجعلوه "عيد أحزان"

قال إنهم ينقلون العدوى بشدة.. ودعا لتطبيق التباعد وتجنب التجمعات

حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من تقبيل أو عناق الأطفال، لأنهم ينقلون العدوى بشدة.

وقال وزير الصحة عبر حسابه في تويتر: "حريصٌ عليكم، وأريد سلامتكم.. احذروا تقبيل أو عناق الأطفال، فعلى الرغم من أنّ إصاباتهم بسيطة؛ أو من دون أعراض، لكنّهم ينقلون العدوى بشدّة؛ لذا من المهم حماية كبار السنّ، خصوصًا الذين لم يأخذوا اللقاح. حفظ الله أفراحكم، وأدام صحَّتكم".

وتابع: "ما زلت أتذكر بكلِّ حزن ‎#عيد الأضحى في العام الماضي، وتساهل الناس حينها في تطبيق الاحترازات؛ ممّا نتج عنه تزايد للإصابات، الذي أدّى لفقد 2000 إنسان من أحبابنا.. أرجوكم: لا تجعلوا عيدنا هذا "عيد أحزان"!".

وأضاف: "‏أحتاجُ إلى اهتمامكم، في عيدكم.. كونوا حذرين للغاية: ابتعدوا تمامًا عن المصافحة، احرصوا على تطبيق التباعد، وتجنّبوا التجمّعات الكبيرة.. اذهب لصلاة العيد بسجادتك الخاصة، البس الكمامة باستمرار، عقّم يديك قبل وبعد العيديّة، اترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين".

وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة يحذر من تقبيل أو عناق الأطفال.. لا تجعلوه "عيد أحزان"
سبق

حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من تقبيل أو عناق الأطفال، لأنهم ينقلون العدوى بشدة.

وقال وزير الصحة عبر حسابه في تويتر: "حريصٌ عليكم، وأريد سلامتكم.. احذروا تقبيل أو عناق الأطفال، فعلى الرغم من أنّ إصاباتهم بسيطة؛ أو من دون أعراض، لكنّهم ينقلون العدوى بشدّة؛ لذا من المهم حماية كبار السنّ، خصوصًا الذين لم يأخذوا اللقاح. حفظ الله أفراحكم، وأدام صحَّتكم".

وتابع: "ما زلت أتذكر بكلِّ حزن ‎#عيد الأضحى في العام الماضي، وتساهل الناس حينها في تطبيق الاحترازات؛ ممّا نتج عنه تزايد للإصابات، الذي أدّى لفقد 2000 إنسان من أحبابنا.. أرجوكم: لا تجعلوا عيدنا هذا "عيد أحزان"!".

وأضاف: "‏أحتاجُ إلى اهتمامكم، في عيدكم.. كونوا حذرين للغاية: ابتعدوا تمامًا عن المصافحة، احرصوا على تطبيق التباعد، وتجنّبوا التجمّعات الكبيرة.. اذهب لصلاة العيد بسجادتك الخاصة، البس الكمامة باستمرار، عقّم يديك قبل وبعد العيديّة، اترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين".

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
11:22 PM

وزير الصحة يحذر من تقبيل أو عناق الأطفال.. لا تجعلوه "عيد أحزان"

قال إنهم ينقلون العدوى بشدة.. ودعا لتطبيق التباعد وتجنب التجمعات

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
6
1,027

حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من تقبيل أو عناق الأطفال، لأنهم ينقلون العدوى بشدة.

وقال وزير الصحة عبر حسابه في تويتر: "حريصٌ عليكم، وأريد سلامتكم.. احذروا تقبيل أو عناق الأطفال، فعلى الرغم من أنّ إصاباتهم بسيطة؛ أو من دون أعراض، لكنّهم ينقلون العدوى بشدّة؛ لذا من المهم حماية كبار السنّ، خصوصًا الذين لم يأخذوا اللقاح. حفظ الله أفراحكم، وأدام صحَّتكم".

وتابع: "ما زلت أتذكر بكلِّ حزن ‎#عيد الأضحى في العام الماضي، وتساهل الناس حينها في تطبيق الاحترازات؛ ممّا نتج عنه تزايد للإصابات، الذي أدّى لفقد 2000 إنسان من أحبابنا.. أرجوكم: لا تجعلوا عيدنا هذا "عيد أحزان"!".

وأضاف: "‏أحتاجُ إلى اهتمامكم، في عيدكم.. كونوا حذرين للغاية: ابتعدوا تمامًا عن المصافحة، احرصوا على تطبيق التباعد، وتجنّبوا التجمّعات الكبيرة.. اذهب لصلاة العيد بسجادتك الخاصة، البس الكمامة باستمرار، عقّم يديك قبل وبعد العيديّة، اترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,757
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,514
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,025

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة