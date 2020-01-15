النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أمر الملك.. هل ستفتح إدارات التعليم مدارسها مساء في رمضان لإنهاء أعمال التصحيح؟

معلمون ومعلمات قالوا لـ"سبق" إن الوقت ضيق للاستعداد للإفطار والتجهيز له

بعد الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441 هـ الموافق 3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441 هـ الموافق 14/ 5/ 2020م، طالب الكثير من المعلمين والمعلمات بمرحلتَيْ المتوسطة والثانوية بفتح المدارس مساء، وتحديدًا بعد صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك؛ وذلك لإكمال تصحيح المواد ومراجعتها بحكم أن الوقت في شهر رمضان لا يكفي، خاصة إذا كان في اليوم الواحد اختباران لمادتَيْن.

وتفصيلاً، أوضح بعض المعلمين والمعلمات في حديثهم لـ"سبق" أنه في بعض الأيام يكون هناك اختباران لمادتين، ويبدأ اختبار المادة الأولى الساعة الـ9 صباحًا للفترة الأولى، وينتهي نحو الـ12 ظهرًا، ويبدأ اختبار الفترة الثانية نحو الساعة الـ1، وينتهي نحو الساعة الـ2 والنصف؛ فمتى يستطيع المعلمون والمعلمات التصحيح والمراجعة، خاصة أن بعض مدن السعودية يكون وقت الغروب فيها مبكرًا؛ فلا يوجد وقت كافٍ لتجهيز الإفطار والاستعداد له.

وطالب الكثير منهم إدارات التعليم بإصدار قرار بفتح المدارس (المتوسطة والثانوية) مساء، وتحديدًا بعد صلاة العشاء؛ وذلك لإنهاء أعمال التصحيح والمراجعة لمن لم يستطع إكمال أعماله، ويكون لديهم الوقت الكافي لإنهاء أعمالهم، وتسليم النتائج في وقتها.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أصدر أمرًا كريمًا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ الموافق3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441 هـ الموافق 14/ 5/ 2020م.

وزارة التعليم تقديم الاختبارات تصحيح المواد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد أمر الملك.. هل ستفتح إدارات التعليم مدارسها مساء في رمضان لإنهاء أعمال التصحيح؟
سبق

بعد الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441 هـ الموافق 3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441 هـ الموافق 14/ 5/ 2020م، طالب الكثير من المعلمين والمعلمات بمرحلتَيْ المتوسطة والثانوية بفتح المدارس مساء، وتحديدًا بعد صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك؛ وذلك لإكمال تصحيح المواد ومراجعتها بحكم أن الوقت في شهر رمضان لا يكفي، خاصة إذا كان في اليوم الواحد اختباران لمادتَيْن.

وتفصيلاً، أوضح بعض المعلمين والمعلمات في حديثهم لـ"سبق" أنه في بعض الأيام يكون هناك اختباران لمادتين، ويبدأ اختبار المادة الأولى الساعة الـ9 صباحًا للفترة الأولى، وينتهي نحو الـ12 ظهرًا، ويبدأ اختبار الفترة الثانية نحو الساعة الـ1، وينتهي نحو الساعة الـ2 والنصف؛ فمتى يستطيع المعلمون والمعلمات التصحيح والمراجعة، خاصة أن بعض مدن السعودية يكون وقت الغروب فيها مبكرًا؛ فلا يوجد وقت كافٍ لتجهيز الإفطار والاستعداد له.

وطالب الكثير منهم إدارات التعليم بإصدار قرار بفتح المدارس (المتوسطة والثانوية) مساء، وتحديدًا بعد صلاة العشاء؛ وذلك لإنهاء أعمال التصحيح والمراجعة لمن لم يستطع إكمال أعماله، ويكون لديهم الوقت الكافي لإنهاء أعمالهم، وتسليم النتائج في وقتها.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أصدر أمرًا كريمًا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ الموافق3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441 هـ الموافق 14/ 5/ 2020م.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
12:01 AM

بعد أمر الملك.. هل ستفتح إدارات التعليم مدارسها مساء في رمضان لإنهاء أعمال التصحيح؟

معلمون ومعلمات قالوا لـ"سبق" إن الوقت ضيق للاستعداد للإفطار والتجهيز له

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
1,324

بعد الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441 هـ الموافق 3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441 هـ الموافق 14/ 5/ 2020م، طالب الكثير من المعلمين والمعلمات بمرحلتَيْ المتوسطة والثانوية بفتح المدارس مساء، وتحديدًا بعد صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك؛ وذلك لإكمال تصحيح المواد ومراجعتها بحكم أن الوقت في شهر رمضان لا يكفي، خاصة إذا كان في اليوم الواحد اختباران لمادتَيْن.

وتفصيلاً، أوضح بعض المعلمين والمعلمات في حديثهم لـ"سبق" أنه في بعض الأيام يكون هناك اختباران لمادتين، ويبدأ اختبار المادة الأولى الساعة الـ9 صباحًا للفترة الأولى، وينتهي نحو الـ12 ظهرًا، ويبدأ اختبار الفترة الثانية نحو الساعة الـ1، وينتهي نحو الساعة الـ2 والنصف؛ فمتى يستطيع المعلمون والمعلمات التصحيح والمراجعة، خاصة أن بعض مدن السعودية يكون وقت الغروب فيها مبكرًا؛ فلا يوجد وقت كافٍ لتجهيز الإفطار والاستعداد له.

وطالب الكثير منهم إدارات التعليم بإصدار قرار بفتح المدارس (المتوسطة والثانوية) مساء، وتحديدًا بعد صلاة العشاء؛ وذلك لإنهاء أعمال التصحيح والمراجعة لمن لم يستطع إكمال أعماله، ويكون لديهم الوقت الكافي لإنهاء أعمالهم، وتسليم النتائج في وقتها.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أصدر أمرًا كريمًا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ الموافق3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441 هـ الموافق 14/ 5/ 2020م.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,803
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,950
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,364
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,979

المقالات

عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة