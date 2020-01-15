بعد أمر الملك.. هل ستفتح إدارات التعليم مدارسها مساء في رمضان لإنهاء أعمال التصحيح؟

معلمون ومعلمات قالوا لـ"سبق" إن الوقت ضيق للاستعداد للإفطار والتجهيز له

بعد الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441 هـ الموافق 3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441 هـ الموافق 14/ 5/ 2020م، طالب الكثير من المعلمين والمعلمات بمرحلتَيْ المتوسطة والثانوية بفتح المدارس مساء، وتحديدًا بعد صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك؛ وذلك لإكمال تصحيح المواد ومراجعتها بحكم أن الوقت في شهر رمضان لا يكفي، خاصة إذا كان في اليوم الواحد اختباران لمادتَيْن.

وتفصيلاً، أوضح بعض المعلمين والمعلمات في حديثهم لـ"سبق" أنه في بعض الأيام يكون هناك اختباران لمادتين، ويبدأ اختبار المادة الأولى الساعة الـ9 صباحًا للفترة الأولى، وينتهي نحو الـ12 ظهرًا، ويبدأ اختبار الفترة الثانية نحو الساعة الـ1، وينتهي نحو الساعة الـ2 والنصف؛ فمتى يستطيع المعلمون والمعلمات التصحيح والمراجعة، خاصة أن بعض مدن السعودية يكون وقت الغروب فيها مبكرًا؛ فلا يوجد وقت كافٍ لتجهيز الإفطار والاستعداد له.

وطالب الكثير منهم إدارات التعليم بإصدار قرار بفتح المدارس (المتوسطة والثانوية) مساء، وتحديدًا بعد صلاة العشاء؛ وذلك لإنهاء أعمال التصحيح والمراجعة لمن لم يستطع إكمال أعماله، ويكون لديهم الوقت الكافي لإنهاء أعمالهم، وتسليم النتائج في وقتها.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أصدر أمرًا كريمًا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ الموافق3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441 هـ الموافق 14/ 5/ 2020م.