خادم الحرمين يصل الرياض قادماً من البحرين

أمير الرياض ونائبه كانا في استقباله بالمطار

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، إلى الرياض قادماً من مملكة البحرين.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين بساحة المطار كل من الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، الأمير محمد بن عبدالله بن محمد، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود مساعد بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، الأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن فهد، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير تركي بن فهد بن جلوي، الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن سعود بن خالد، الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمراء، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معية الملك كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، نائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.