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أمين تبوك يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

نوه بالجهود التي تقدمها المملكة لمكافحة جائحة كورونا

رفع أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ـــ وللأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، ولوزير الشؤون البلدية والقروية.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سأل الله من خلاله أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات، وأن يزيل عن الأمة هذا الغمة والجميع يتمتع بالصحة والعافية، منوهاً بالجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, لمكافحة جائحة كورونا، وبذل أعلى الإمكانيات لحماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس، وتذليل العقبات كافة أمام الجميع للعمل بكل جد في هذه الأزمة، التي تحرص القيادة الرشيدة في ظلها على سلامة الإنسان، واضعةُ أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد وتجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين.

سائلاً الله عز وجل في الختام أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على كل ما بذلوه وكافة العاملين في الميدان، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة بموفور الصحة والعافية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عيد الفطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين تبوك يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
سبق

رفع أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ـــ وللأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، ولوزير الشؤون البلدية والقروية.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سأل الله من خلاله أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات، وأن يزيل عن الأمة هذا الغمة والجميع يتمتع بالصحة والعافية، منوهاً بالجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, لمكافحة جائحة كورونا، وبذل أعلى الإمكانيات لحماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس، وتذليل العقبات كافة أمام الجميع للعمل بكل جد في هذه الأزمة، التي تحرص القيادة الرشيدة في ظلها على سلامة الإنسان، واضعةُ أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد وتجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين.

سائلاً الله عز وجل في الختام أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على كل ما بذلوه وكافة العاملين في الميدان، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة بموفور الصحة والعافية.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
11:56 AM

أمين تبوك يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

نوه بالجهود التي تقدمها المملكة لمكافحة جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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رفع أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ـــ وللأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، ولوزير الشؤون البلدية والقروية.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سأل الله من خلاله أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات، وأن يزيل عن الأمة هذا الغمة والجميع يتمتع بالصحة والعافية، منوهاً بالجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, لمكافحة جائحة كورونا، وبذل أعلى الإمكانيات لحماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس، وتذليل العقبات كافة أمام الجميع للعمل بكل جد في هذه الأزمة، التي تحرص القيادة الرشيدة في ظلها على سلامة الإنسان، واضعةُ أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد وتجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين.

سائلاً الله عز وجل في الختام أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على كل ما بذلوه وكافة العاملين في الميدان، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة بموفور الصحة والعافية.

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