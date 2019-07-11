مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات وفق اللائحة الجديدة.. زيادات وضوابط

شاملة لسنوات الخدمة السابقة.. أقلها ٨٠٠ ريال وأكثرها ٣٥٠٠ ريال

أقرَّت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ضوابط ومقدار مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي رتب الوظائف التعليمية المشـمولة باللائحة، عـن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها الموظف في إحدى تلك الوظائف، شاملة المدة السابقة لنفاد اللائحة.



ووفقًا للائحة الجديدة فلن يتم نقص مكافأة نهاية الخدمة لجميع المعلمين والمعلمات، بل ستكون هناك زيادة في مكافأة الخدمة للسواد الأعظم ممن يشغلون تلك الوظائف؛ حيث أكدت اللائحة في مادتها الـ٣٣ أن المعلمين والمعلمات المعينين على المستوى الرابع والخامس والسادس سيتم تثبيتهم على مرتبة "معلم ممارس"؛ لذا فإننا نضع مقارنة بين مكافأة نهاية الخدمة، وفق اللائحة القديمة، واللائحة الجديدة في رتبة "معلم ممارس"؛ ليتضح فارق الزيادات التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة في مكافأة نهاية الخدمة وفق اللائحة الجديدة.



ويبلغ مقدار نهاية الخدمة للمعلم الذي خدم ١٠ سنوات وأقل من ١٦ سنة وفق اللائحة القديمة: ٧٠٠ ريال عن كل سنة خدمة، بينما سيتقاضى ٩٠٠ ريال وفق اللائحة الجديدة، كما سيمنح المعلم وفق اللائحة القديمة ١٠٠٠ ريال عن كل سنة خدمة للذي خدم ١٦ عامًا وأقل من ٢١ عامًا، وفي اللائحة الجديدة ١٢٠٠ ريال.



كما نصت اللائحة القديمة على منح المعلم ١٥٠٠ ريال لمن خدم ٢١ سنة وأقل من ٢٦ سنة، بينما نصت اللائحة الجديدة على منحه ١٦٠٠ ريال، أما من خدم ٢١ سنة إلى أقل من ٣١ سنة فسيمنح وفق اللائحة القديمة ٢٠٠٠ ريال عن كل سنة خدمة، فيما سيمنح وفق اللائحة الجديدة ٢١٠٠ ريال، كما سيمنح من خدم ٣١ عامًا فما فوق ٣١٠٠ ريال عن كل سنة خدمة؛ وفق اللائحة الجديدة، فيما كان مقدار ما يمنح وفق اللائحة القديمة ٣٠٠٠ ريال فقط.



أما من سيتم تثبيتهم على رتبة "معلم مساعد" و"معلم" فلن تتغير مكافأة الخدمة لديهم سوى من خدم ١٠ سنوات وأقل من ١٦ عامًا فستتم زيادة مكافأة الخدمة لتكون ٨٠٠ ريال عن كل سنة خدمة بدلًا من ٧٠٠ ريال. وكذا من خدم ١٦ عامًا وأقل من ٢١ عامًا فستتم زيادة المكافأة لتكون ١١٠٠ ريال بدلًا من ١٠٠٠ ريال.



وبالنظر لمكافأة نهاية الخدمة وفق اللائحة الجديدة بكافة المراتب التعليمية (مساعد معلم ومعلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير) نجد تفاوتًا في مقدار المكافأة بناء على رتبة الوظيفة التعليمية للموظف، وسنوات خدمته؛ حيث تبلغ أقل مكافأة 800 ريال عن كل سنة، وهي للمعلم المساعد الذي قضى 10 سنوات وأقل من 16 سنة في الخدمة، فيما تبلغ أعلى مكافأة 3500 ريال عن كل سنة، وهي للمعلم الخبير الذي قضى في الخدمة 31 سنة فأكثر.





وتصرف المكافأة وفقًا لعدة شروط وضوابط؛ من بينها أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المحددة باللائحة، وأن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ اللائحة، فيما ستصرف المكافأة بصرف النظر عن مدة الخدمة لمن تنتهي خدمتهم بسبب الوفاة أو العجز الصحي.



ووفقًا للائحة فإنه لا يستحق صرف المكافأة كل من يكون سـبب انتهاء خدمته: الفصل للمصلحة العامة، أو لأسباب تأديبية، وفيما عدا ذلك تعالج الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب غير طبيعية وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.