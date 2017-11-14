النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقنية دومة الجندل" يحتفي بيوم الجودة العالمي

نظّم فرع الكلية التقنية بدومة الجندل، اليوم، محاضرةً بعنوان "الجودة لغة الإبداع والتميز"، في إطار الاحتفاء بيوم الجودة العالمي ٢٠١٩.
وتَطَرّق المهندس خالد أحمد الغامدي، إلى الحديث عن مفهوم الجودة بصفة عامة ومفهومها في الإسلام، ومرور مائة عام على إنشاء أول مفهوم للجودة الحديثة، والمعايير التي تقوم عليها الجودة الشاملة، وطرق قياسها وخطواتها.
وأوضح أن الجودة هي وسيلة الارتقاء بالمنتج والعمل، وضمان أداء متميز وناجح فيه.
وكان فرع الكلية التقنية، قد شارك في هذا الاحتفاء بهذا اليوم؛ من خلال إعداد منشورات حول الجودة تُساهم في إيضاح مفهوم الجودة لمنسوبي الفرع.
ويأتي هذا الاحتفاء في سياق إدارة الفرع للجودة، من أهمية بصفة خاصة، والإدارة العامة بمنطقة الجوف للجودة بصفة عامة؛ وفق توجيه وتوجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الكلية التقنية دومة الجندل لجودة لغة الإبداع والتميز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تقنية دومة الجندل" يحتفي بيوم الجودة العالمي
سبق

نظّم فرع الكلية التقنية بدومة الجندل، اليوم، محاضرةً بعنوان "الجودة لغة الإبداع والتميز"، في إطار الاحتفاء بيوم الجودة العالمي ٢٠١٩.
وتَطَرّق المهندس خالد أحمد الغامدي، إلى الحديث عن مفهوم الجودة بصفة عامة ومفهومها في الإسلام، ومرور مائة عام على إنشاء أول مفهوم للجودة الحديثة، والمعايير التي تقوم عليها الجودة الشاملة، وطرق قياسها وخطواتها.
وأوضح أن الجودة هي وسيلة الارتقاء بالمنتج والعمل، وضمان أداء متميز وناجح فيه.
وكان فرع الكلية التقنية، قد شارك في هذا الاحتفاء بهذا اليوم؛ من خلال إعداد منشورات حول الجودة تُساهم في إيضاح مفهوم الجودة لمنسوبي الفرع.
ويأتي هذا الاحتفاء في سياق إدارة الفرع للجودة، من أهمية بصفة خاصة، والإدارة العامة بمنطقة الجوف للجودة بصفة عامة؛ وفق توجيه وتوجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
12:59 PM

"تقنية دومة الجندل" يحتفي بيوم الجودة العالمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
24

نظّم فرع الكلية التقنية بدومة الجندل، اليوم، محاضرةً بعنوان "الجودة لغة الإبداع والتميز"، في إطار الاحتفاء بيوم الجودة العالمي ٢٠١٩.
وتَطَرّق المهندس خالد أحمد الغامدي، إلى الحديث عن مفهوم الجودة بصفة عامة ومفهومها في الإسلام، ومرور مائة عام على إنشاء أول مفهوم للجودة الحديثة، والمعايير التي تقوم عليها الجودة الشاملة، وطرق قياسها وخطواتها.
وأوضح أن الجودة هي وسيلة الارتقاء بالمنتج والعمل، وضمان أداء متميز وناجح فيه.
وكان فرع الكلية التقنية، قد شارك في هذا الاحتفاء بهذا اليوم؛ من خلال إعداد منشورات حول الجودة تُساهم في إيضاح مفهوم الجودة لمنسوبي الفرع.
ويأتي هذا الاحتفاء في سياق إدارة الفرع للجودة، من أهمية بصفة خاصة، والإدارة العامة بمنطقة الجوف للجودة بصفة عامة؛ وفق توجيه وتوجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,373
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,280
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,642
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,941

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة