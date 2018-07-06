بعد توجيه النائب العام.. القبض على المتهم المتحرش بالأطفال "طمبق"

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية نجحت بالقبض على الشاب المتهم باستغلال الأطفال جنسيًا عبر ألعاب البلاي ستيشن والذي يطلق عليه اسم "طمبق".

وجاء القبض على المتهم بناءً على توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض على المتهم للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان الشاب قد اتهم بالتحرش بالأطفال وتم تداول مقاطع فيديو تظهر استغلاله للأطفال جنسياً مستخدماً ألعاب البلاي ستيشن.



وأوضح مصدر في النيابة العامة أن ذلك يأتي اطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيمانًا ويقينًا منها لما أنيط بها من الحق بتحريك الدعوى الجزائية تجاه أياً كان إذا ثبت وجود شبهة جنائية.

وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخرًا برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.



يذكر أن المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش تنص على أنه ‏إذا كان المجني عليه في جريمة التحرش طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ‏فيعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل 300 ألف ريال.