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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الحالة تشمل محافظات عدة وتستمر لـ 8 مساءً

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأفاد المركز أن الحالة، التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمسيجيد والمهد واليتمة ووادي الفرع؛ تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

المدينة المنورة رياح أتربة مثارة المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأفاد المركز أن الحالة، التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمسيجيد والمهد واليتمة ووادي الفرع؛ تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
06:35 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:11 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الحالة تشمل محافظات عدة وتستمر لـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
2
667

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأفاد المركز أن الحالة، التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمسيجيد والمهد واليتمة ووادي الفرع؛ تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,768
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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