جامعة "المؤسس" تطلق برنامج السلامة المرورية لتوعية الطلاب والطالبات

افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية المكلف الدكتور أمين بن يوسف نعمان بالنيابة عن مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أمس الاثنين فعاليات برنامج السلامة المرورية والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية ويستهدف طلاب وطالبات الجامعة وذلك بمبنى 29.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بأهمية السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي والثقافة بقواعد السلامة المرورية، والتقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية للحد من المخالفات، ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة، وتعزيز مفاهيم السلامة، والتعرف على تقنيات وأنظمة النقل الذكية وتطبيقاتها وأثرها في تحسين السلامة.

وشملت الفعاليات قافلة السلامة المرورية وهي عبارة عن مقطورة سيارات التحدي تحمل 6 شاشات اختبارات ذاتية و6 سيارات للتجربة والتحدي بمحاكاة الواقع، وكرسي الإقناع بربط الحزام والذي يظهر أهمية حزام الأمان، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال أنظمة السلامة المرورية.

وشاركت جهات حكومية وخاصة في المعرض المصاحب للفعاليات والذي استعرض وسائل السلامة المرورية وأبرز التقنيات الحديثة المستخدمة كما قدم إرشادات مرورية للزوار، والجهات المشاركة وهي شرطة منطقة مكة والمرور ووزارة النقل، والجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية ومستشفى عبداللطيف وشركة عبداللطيف جميل، شركة المستشارون وشركة saferoad.

وبدأ الحفل الخطابي بآياتٍ من الذكر الحكيم، وكلمة للمشرف على برنامج السلامة المرورية الدكتور محمد بن ونيس الربيع والتي أكد فيها أهمية البرنامج ودوره في توعية الطلاب والطالبات بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وقدم شكره الجزيل لمدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية المكلف الدكتور أمين بن يوسف نعمان وعميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبد السلام الحياني على دعمهم اللا محدود وحرصهم على إنجاح مثل هذه الفعاليات والبرامج التي تُسهم في توعية أبنائنا وبناتنا الطلبة.



واستعرض رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالحميد المعجل جهود الجمعية في توعية المجتمع بأهمية السلامة المرورية واتباع الأنظمة والقوانين، مشيرًا إلى أن المنطقة الغربية سجلت أعلى نسبة حوادث مرورية، مرجعًا ذلك إلى عدم التقيد بقواعد السلامة المرورية ومن خلال هذا البرنامج وبرامج مستقبلية سيتم بعون من الله توعية المجتمع وخصوصًا الشباب والشابات.

وشاهد الحضور فيلمًا تعريفيًا بالبرنامج وفي تجربة حادث بين محمد الحلافي ومخاطر عدم الالتزام بأنظمة وقوانين المرور وبسبب عدم ربط حزام الأمان فقد "الحلافي" قدرته على المشي بعد إصابته بشلل نصفي إثر حادث مروري، وشدد "الحلافي" على ضرورة عدم التساهل في ربط الحزام واتباع إرشادات المرور داخل وخارج المدينة.

وأوضح المتحدث الرسمي بمرور جدة العقيد زيد بن محمد حمزي أن الشباب والشابات هم المستهدفون من هذه البرامج التوعوية حيث يشكلون النسبة الأعلى في إحصائيات الحوادث المرورية، وترجع أسباب الحوادث المرورية إلى تجاوز السرعة المحددة وقطع الإشارة وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة، مبينًا أن إدارة المرور بجدة وضعت خططًا واستراتيجيات للحد من أسباب الحوادث منها تكثيف الدوريات المرورية في الشوارع والمواقع التي تشهد نسب حوادث أعلى، استخدام التقنية وأجهزة المراقبة والكاميرات، تنظيم حملات توعوية، والحلول الهندسية لبعض المواقع والطرق التي يوجد فيها خلل هندسي وتعديلها.

وفي ختام الحفل كرّم وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية المكلف الدكتور أمين بن يوسف نعمان الجهات المشاركة في برنامج السلامة المرورية. وشهد البرنامج عقد عددٍ من الدورات وورش العمل وهي "مهارات القيادة والوقاية لحياة آمنة" و"أخلاقيات الطريق" و"شاركونا الطريق" و"حياتك أثمن من رسالة."

