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اليابان تُصدر مذكرة اعتقال بحق "غصن"

شملت جندياً سابقاً بالقوات الخاصة الأمريكية

أصدر ممثلو ادّعاء في العاصمة اليابانية طوكيو، مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن رئيس شركة "نيسان" السابق؛ بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.

وقالت وكالة كيودو للأنباء، الخميس، إن الادعاء أصدر أيضاً مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية وشخص آخر، للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب "غصن" إلى خارج اليابان، حسب ما نقلت "رويترز".

وفرّ "غصن" من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، أثناء انتظاره لمحاكمة في اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال أموال الشركة.

ويأتي إصدار مذكرة اعتقال "غصن"، بعد يوم على تفتيش وحدة التحقيق الخاصة في مكتب مدعي طوكيو، مكتب أحد المحامين السابقين لرجل الأعمال الهارب؛ بهدف محاولة فهم عملية الهروب من اليابان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "أن أتش كيه" اليابانية مفتشين بزي مدني توجهوا، الأربعاء، إلى المبنى الذي يشغله جونيشيرو هيروناكا ومساعدوه في قلب طوكيو.

وكانت وسائل إعلام يابانية، قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات اليابانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق "كارول" زوجة "غصن"؛ لاتهامها بشهادة الزور.

كارلوس غصن اليابان

الرئيسية/ أخبار العالم

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اليابان تُصدر مذكرة اعتقال بحق "غصن"
سبق

أصدر ممثلو ادّعاء في العاصمة اليابانية طوكيو، مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن رئيس شركة "نيسان" السابق؛ بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.

وقالت وكالة كيودو للأنباء، الخميس، إن الادعاء أصدر أيضاً مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية وشخص آخر، للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب "غصن" إلى خارج اليابان، حسب ما نقلت "رويترز".

وفرّ "غصن" من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، أثناء انتظاره لمحاكمة في اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال أموال الشركة.

ويأتي إصدار مذكرة اعتقال "غصن"، بعد يوم على تفتيش وحدة التحقيق الخاصة في مكتب مدعي طوكيو، مكتب أحد المحامين السابقين لرجل الأعمال الهارب؛ بهدف محاولة فهم عملية الهروب من اليابان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "أن أتش كيه" اليابانية مفتشين بزي مدني توجهوا، الأربعاء، إلى المبنى الذي يشغله جونيشيرو هيروناكا ومساعدوه في قلب طوكيو.

وكانت وسائل إعلام يابانية، قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات اليابانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق "كارول" زوجة "غصن"؛ لاتهامها بشهادة الزور.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
10:53 AM

اليابان تُصدر مذكرة اعتقال بحق "غصن"

شملت جندياً سابقاً بالقوات الخاصة الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر ممثلو ادّعاء في العاصمة اليابانية طوكيو، مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن رئيس شركة "نيسان" السابق؛ بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.

وقالت وكالة كيودو للأنباء، الخميس، إن الادعاء أصدر أيضاً مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية وشخص آخر، للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب "غصن" إلى خارج اليابان، حسب ما نقلت "رويترز".

وفرّ "غصن" من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، أثناء انتظاره لمحاكمة في اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال أموال الشركة.

ويأتي إصدار مذكرة اعتقال "غصن"، بعد يوم على تفتيش وحدة التحقيق الخاصة في مكتب مدعي طوكيو، مكتب أحد المحامين السابقين لرجل الأعمال الهارب؛ بهدف محاولة فهم عملية الهروب من اليابان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "أن أتش كيه" اليابانية مفتشين بزي مدني توجهوا، الأربعاء، إلى المبنى الذي يشغله جونيشيرو هيروناكا ومساعدوه في قلب طوكيو.

وكانت وسائل إعلام يابانية، قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات اليابانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق "كارول" زوجة "غصن"؛ لاتهامها بشهادة الزور.

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