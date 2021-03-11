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بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل"

بعد مسيرة من العمل المتميز والتطوير المستمر والجهود الكبيرة

بعد مسيرة من العمل المتميز والتطوير، ودّع المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم المهندس أحمد بن صالح الفضل.

وقدّم منسوبو المنشأة دروعًا تذكارية وهدايا شخصية لـ"الفضل"؛ تعبيرًا عن شكرهم وتقديرهم لما قدّمه طيلة السنوات التي أمضاها في عمله مديرًا للمعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، نَقَل خلالها هذه المنشأة إلى مصافّ المنشآت المتميزة على مستوى منطقة الرياض.

وكان "الفضل" قد سَبَق أن عَمِل مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بمحافظة الأفلاج تميز خلالها بتطوير المعهد وإحداث نقلة تقنية في أقسامه.

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بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل"
سبق

بعد مسيرة من العمل المتميز والتطوير، ودّع المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم المهندس أحمد بن صالح الفضل.

وقدّم منسوبو المنشأة دروعًا تذكارية وهدايا شخصية لـ"الفضل"؛ تعبيرًا عن شكرهم وتقديرهم لما قدّمه طيلة السنوات التي أمضاها في عمله مديرًا للمعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، نَقَل خلالها هذه المنشأة إلى مصافّ المنشآت المتميزة على مستوى منطقة الرياض.

وكان "الفضل" قد سَبَق أن عَمِل مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بمحافظة الأفلاج تميز خلالها بتطوير المعهد وإحداث نقلة تقنية في أقسامه.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
09:40 AM

بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل"

بعد مسيرة من العمل المتميز والتطوير المستمر والجهود الكبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد مسيرة من العمل المتميز والتطوير، ودّع المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم المهندس أحمد بن صالح الفضل.

وقدّم منسوبو المنشأة دروعًا تذكارية وهدايا شخصية لـ"الفضل"؛ تعبيرًا عن شكرهم وتقديرهم لما قدّمه طيلة السنوات التي أمضاها في عمله مديرًا للمعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، نَقَل خلالها هذه المنشأة إلى مصافّ المنشآت المتميزة على مستوى منطقة الرياض.

وكان "الفضل" قد سَبَق أن عَمِل مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بمحافظة الأفلاج تميز خلالها بتطوير المعهد وإحداث نقلة تقنية في أقسامه.

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