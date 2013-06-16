النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة السوق المالية تطلق الدفعة السادسة من برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين"

لرفع القدرات الفنية والمهنية للكوادر البشرية المنتسبة لقطاع وجودة الخدمات

أطلقت هيئة السوق المالية، اليوم، (برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين - الدفعة السادسة 2019م)، حيث يعد أحد المبادرات التي تنفذها الهيئة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية ليصبح منبعاً للقدرات وجاذباً للكفاءات، ولرفع القدرات الفنية والمهنية للكوادر البشرية المنتسبة لقطاع الأوراق المالية والمتطلعة للعمل فيه، وتلبيةً لاحتياجات هذا القطاع ورفع جودة خدماته.

ويأتي إطلاق الهيئة للبرنامج هذا اليوم في دفعته السادسة لما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، حيث يعد محركاً رئيسياً للتوظيف والانضمام لهيئة السوق المالية، ومن ضمن مبادراتها الرئيسية للخطة الاستراتيجية للسوق المالية (برنامج الريادة المالية) التي تندرج ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج الذي يُنفّذ على مدى 12 شهراً إلى إكساب المتدربين الخبرات والمعرفة اللازمة حول الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة في مجال السوق المالية، وتوفير فرص التدريب على رأس العمل بالهيئة، من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي للهيئة، وارتباطها بالجهات الأخرى ذات العلاقة بالسوق المالية السعودية، كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، بالإضافة إلى تنمية المهارات الوظيفية للمتدربين ويشتمل البرنامج على خمسة مسارات تأهيلية متخصصة، ويتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية، وتتمثل هذه المسارات في: المالية، المحاسبة، القانون، الإدارة، وتقنية المعلومات حيث يتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية.

ويحصل الملتحق بالبرنامج على عدد من المزايا، من بينها مكافأة شهرية، إجازة سنوية، تأمين طبي، تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية؛ إضافةً إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تُعقد داخل الهيئة.

الجدير بالذكر أن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين إحدى مبادرات الهيئة في تأهيل وتدريب الخريجين انطلقت منذ خمسة أعوام، وقامت الهيئة خلالها بتدريب وتأهيل أكثر من 200 شاب وشابة من "برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين"، حيث تعد بيئة العمل بالهيئة من أفضل بيئات العمل بالمملكة والأولى على مستوى الجهات الحكومية ومن ضمن أفضل 25 بيئة عمل بقارة آسيا، حسب تصنيف شركة Great Place to Work الذي أعلن مطلع العام 2019م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة السوق المالية تطلق الدفعة السادسة من برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين"
سبق

أطلقت هيئة السوق المالية، اليوم، (برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين - الدفعة السادسة 2019م)، حيث يعد أحد المبادرات التي تنفذها الهيئة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية ليصبح منبعاً للقدرات وجاذباً للكفاءات، ولرفع القدرات الفنية والمهنية للكوادر البشرية المنتسبة لقطاع الأوراق المالية والمتطلعة للعمل فيه، وتلبيةً لاحتياجات هذا القطاع ورفع جودة خدماته.

ويأتي إطلاق الهيئة للبرنامج هذا اليوم في دفعته السادسة لما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، حيث يعد محركاً رئيسياً للتوظيف والانضمام لهيئة السوق المالية، ومن ضمن مبادراتها الرئيسية للخطة الاستراتيجية للسوق المالية (برنامج الريادة المالية) التي تندرج ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج الذي يُنفّذ على مدى 12 شهراً إلى إكساب المتدربين الخبرات والمعرفة اللازمة حول الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة في مجال السوق المالية، وتوفير فرص التدريب على رأس العمل بالهيئة، من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي للهيئة، وارتباطها بالجهات الأخرى ذات العلاقة بالسوق المالية السعودية، كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، بالإضافة إلى تنمية المهارات الوظيفية للمتدربين ويشتمل البرنامج على خمسة مسارات تأهيلية متخصصة، ويتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية، وتتمثل هذه المسارات في: المالية، المحاسبة، القانون، الإدارة، وتقنية المعلومات حيث يتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية.

ويحصل الملتحق بالبرنامج على عدد من المزايا، من بينها مكافأة شهرية، إجازة سنوية، تأمين طبي، تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية؛ إضافةً إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تُعقد داخل الهيئة.

الجدير بالذكر أن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين إحدى مبادرات الهيئة في تأهيل وتدريب الخريجين انطلقت منذ خمسة أعوام، وقامت الهيئة خلالها بتدريب وتأهيل أكثر من 200 شاب وشابة من "برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين"، حيث تعد بيئة العمل بالهيئة من أفضل بيئات العمل بالمملكة والأولى على مستوى الجهات الحكومية ومن ضمن أفضل 25 بيئة عمل بقارة آسيا، حسب تصنيف شركة Great Place to Work الذي أعلن مطلع العام 2019م.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
03:02 PM

هيئة السوق المالية تطلق الدفعة السادسة من برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين"

لرفع القدرات الفنية والمهنية للكوادر البشرية المنتسبة لقطاع وجودة الخدمات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
150

أطلقت هيئة السوق المالية، اليوم، (برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين - الدفعة السادسة 2019م)، حيث يعد أحد المبادرات التي تنفذها الهيئة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية ليصبح منبعاً للقدرات وجاذباً للكفاءات، ولرفع القدرات الفنية والمهنية للكوادر البشرية المنتسبة لقطاع الأوراق المالية والمتطلعة للعمل فيه، وتلبيةً لاحتياجات هذا القطاع ورفع جودة خدماته.

ويأتي إطلاق الهيئة للبرنامج هذا اليوم في دفعته السادسة لما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، حيث يعد محركاً رئيسياً للتوظيف والانضمام لهيئة السوق المالية، ومن ضمن مبادراتها الرئيسية للخطة الاستراتيجية للسوق المالية (برنامج الريادة المالية) التي تندرج ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج الذي يُنفّذ على مدى 12 شهراً إلى إكساب المتدربين الخبرات والمعرفة اللازمة حول الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة في مجال السوق المالية، وتوفير فرص التدريب على رأس العمل بالهيئة، من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي للهيئة، وارتباطها بالجهات الأخرى ذات العلاقة بالسوق المالية السعودية، كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، بالإضافة إلى تنمية المهارات الوظيفية للمتدربين ويشتمل البرنامج على خمسة مسارات تأهيلية متخصصة، ويتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية، وتتمثل هذه المسارات في: المالية، المحاسبة، القانون، الإدارة، وتقنية المعلومات حيث يتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية.

ويحصل الملتحق بالبرنامج على عدد من المزايا، من بينها مكافأة شهرية، إجازة سنوية، تأمين طبي، تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية؛ إضافةً إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تُعقد داخل الهيئة.

الجدير بالذكر أن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين إحدى مبادرات الهيئة في تأهيل وتدريب الخريجين انطلقت منذ خمسة أعوام، وقامت الهيئة خلالها بتدريب وتأهيل أكثر من 200 شاب وشابة من "برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين"، حيث تعد بيئة العمل بالهيئة من أفضل بيئات العمل بالمملكة والأولى على مستوى الجهات الحكومية ومن ضمن أفضل 25 بيئة عمل بقارة آسيا، حسب تصنيف شركة Great Place to Work الذي أعلن مطلع العام 2019م.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,824
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,602
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,486
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,463

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة