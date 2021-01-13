انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلَّى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 1/ 6/ 1442هـ.

"بيان من الديوان الملكي "

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"الديوان الملكي": وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-13 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي " انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلَّى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 1/ 6/ 1442هـ. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 04:19 PM

اخر تعديل 13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 05:56 PM

"الديوان الملكي": وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود سيُصلى عليه يوم غد الخميس





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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلَّى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 1/ 6/ 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.