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"الديوان الملكي": وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

سيُصلى عليه يوم غد الخميس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلَّى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 1/ 6/ 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الديوان الملكي": وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلَّى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 1/ 6/ 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
04:19 PM
اخر تعديل
13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
05:56 PM

"الديوان الملكي": وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

سيُصلى عليه يوم غد الخميس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,653

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلَّى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 1/ 6/ 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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