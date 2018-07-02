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"سياحة الشمالية" تدعو راغبي الاستثمار للاطلاع على الفرص المتاحة بالمنطقة

تكتنز مقومات عديدة كالمخيمات البيئية والإيواء والمنتجعات والمشاريع الزراعية

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية الراغبين بالاستثمار بالمجال السياحي إلى الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني scth.gov.sa أو مراجعة الفرع بمدينة عرعر، والالتقاء بالمسؤول المختص؛ للاطلاع على كل الفرص الممكنة لأوجه الدعم للاستثمار بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وإضافة بياناتهم لدى الهيئة؛ بهدف إعداد قاعدة بيانات.

وبيّن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية المكلف محمد بن عبدالرحمن الزمام أن "سياحة الشمالية" تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية بالمنطقة والاستثمارات في المشاريع السياحية، مبيناً أنه سيتم أيضاً تسويق منطقة الحدود الشمالية كوجهة سياحية استثمارية جاذبة، والتعريف بالتنمية السياحية بالمنطقة من خلال الملتقيات التي تنظمها الهيئة.

يشار إلى أن منطقة الحدود الشمالية تكتنز مقومات استثمارية عديدة مثل: المخيمات البيئية، وقطاع الإيواء السياحي، والمنتجعات السياحية، والمشاريع الزراعية وغيرها.

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"سياحة الشمالية" تدعو راغبي الاستثمار للاطلاع على الفرص المتاحة بالمنطقة
سبق

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية الراغبين بالاستثمار بالمجال السياحي إلى الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني scth.gov.sa أو مراجعة الفرع بمدينة عرعر، والالتقاء بالمسؤول المختص؛ للاطلاع على كل الفرص الممكنة لأوجه الدعم للاستثمار بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وإضافة بياناتهم لدى الهيئة؛ بهدف إعداد قاعدة بيانات.

وبيّن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية المكلف محمد بن عبدالرحمن الزمام أن "سياحة الشمالية" تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية بالمنطقة والاستثمارات في المشاريع السياحية، مبيناً أنه سيتم أيضاً تسويق منطقة الحدود الشمالية كوجهة سياحية استثمارية جاذبة، والتعريف بالتنمية السياحية بالمنطقة من خلال الملتقيات التي تنظمها الهيئة.

يشار إلى أن منطقة الحدود الشمالية تكتنز مقومات استثمارية عديدة مثل: المخيمات البيئية، وقطاع الإيواء السياحي، والمنتجعات السياحية، والمشاريع الزراعية وغيرها.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
01:25 PM

"سياحة الشمالية" تدعو راغبي الاستثمار للاطلاع على الفرص المتاحة بالمنطقة

تكتنز مقومات عديدة كالمخيمات البيئية والإيواء والمنتجعات والمشاريع الزراعية

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بندر الدغمي - عرعر
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2,161

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية الراغبين بالاستثمار بالمجال السياحي إلى الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني scth.gov.sa أو مراجعة الفرع بمدينة عرعر، والالتقاء بالمسؤول المختص؛ للاطلاع على كل الفرص الممكنة لأوجه الدعم للاستثمار بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وإضافة بياناتهم لدى الهيئة؛ بهدف إعداد قاعدة بيانات.

وبيّن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية المكلف محمد بن عبدالرحمن الزمام أن "سياحة الشمالية" تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية بالمنطقة والاستثمارات في المشاريع السياحية، مبيناً أنه سيتم أيضاً تسويق منطقة الحدود الشمالية كوجهة سياحية استثمارية جاذبة، والتعريف بالتنمية السياحية بالمنطقة من خلال الملتقيات التي تنظمها الهيئة.

يشار إلى أن منطقة الحدود الشمالية تكتنز مقومات استثمارية عديدة مثل: المخيمات البيئية، وقطاع الإيواء السياحي، والمنتجعات السياحية، والمشاريع الزراعية وغيرها.

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