الأزمة الأوكرانية .. مقاتلات أميركية "إف-15" تهبط في قاعدة بولندية

تعزز الخاصرة الشرقية لحلف "الناتو"

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك، أن طائرات أميركية من طراز "إف-15" هبطت اليوم (الخميس)، في قاعدة جوية بولندية في الوقت الذي يعزز فيه حلف شمال الأطلسي وجوده العسكري عند خاصرته الشرقية وسط توتر بشأن مواجهة بين أوكرانيا وروسيا.



وقال "بلاشتاك" على "تويتر": "وصلت مقاتلات إف-15 الأميركية اليوم إلى القاعدة الجوية في لاسك، وسوف تدعم الخاصرة الشرقية كجزء من مهمة الحماية الجوية لحلف شمال الأطلسي"، وفقاً لـ"رويترز".



ووصلت الطائرات مع انتشار المزيد من القوات الأميركية والبريطانية في بولندا، التي زارها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعبيراً عن التضامن.