"جامعة المجمعة" تعلن عن عدد من الوظائف الأكاديمية على نظام "التعاقد"

قالت: برتبة "معيد" في كلياتٍ وتخصصات مختلفة والتقديم عبر بوابة التوظيف

أعلنت جامعة المجمعة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية برتبة (معيد) على نظام التعاقد، في تخصصات وكليات مختلفة بالمجمعة، ورماح، وحوطة سدير، والزلفي، والغاط.

ودعت "الجامعة" الراغبين لشَغل تلك الوظائف إلى التقدم من خلال بوابة التوظيف https://jobs.mu.edu.sa/posts/20 اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى تاريخ 21/

5/ 1443هـ الموافق 25/ 12/ 2021م حسب الشروط والتخصصات المطلوبة على البوابة.