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على حساب شقيقه السعودي.. صغار اليمن أبطالاً لغرب آسيا

وسط حضور جماهيري كبير وانتصار على الظروف الصعبة

تُوِّج المنتخب اليمني تحت 17 عامًا لكرة القدم اليوم الاثنين بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين في النسخة الثامنة 2021، التي استضافتها السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب شقيقه المنتخب السعودي 4/ 3 (بركلات الترجيح) في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، رغم محاولات الأخضر المكثفة لبلوغ المرمى اليمني، لكن ذلك كان يصطدم بدفاع صلب، وفريق يلعب على سرعة المرتدات.

وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب اليمني بهدف السبق عن طريق اللاعب محمد المرواني عند الدقيقة الـ47 بعد استثماره عرضية عادل عباس.

انتظرت جماهير الأخضر السعودي حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 90+2 ليحرز البديل الناجح محمد العيسى برأسية رائعة هدف التعادل.

لكن ركلات الترجيح ابتسمت للمنتخب اليمني 4/ 3؛ وحقق اللقب التاريخي الأول في مسيرته.

المباراة شهدت تألقًا لافتًا لحارس المنتخب اليمني وضاح أنور.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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على حساب شقيقه السعودي.. صغار اليمن أبطالاً لغرب آسيا
سبق

تُوِّج المنتخب اليمني تحت 17 عامًا لكرة القدم اليوم الاثنين بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين في النسخة الثامنة 2021، التي استضافتها السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب شقيقه المنتخب السعودي 4/ 3 (بركلات الترجيح) في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، رغم محاولات الأخضر المكثفة لبلوغ المرمى اليمني، لكن ذلك كان يصطدم بدفاع صلب، وفريق يلعب على سرعة المرتدات.

وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب اليمني بهدف السبق عن طريق اللاعب محمد المرواني عند الدقيقة الـ47 بعد استثماره عرضية عادل عباس.

انتظرت جماهير الأخضر السعودي حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 90+2 ليحرز البديل الناجح محمد العيسى برأسية رائعة هدف التعادل.

لكن ركلات الترجيح ابتسمت للمنتخب اليمني 4/ 3؛ وحقق اللقب التاريخي الأول في مسيرته.

المباراة شهدت تألقًا لافتًا لحارس المنتخب اليمني وضاح أنور.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
09:06 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
02:03 AM

على حساب شقيقه السعودي.. صغار اليمن أبطالاً لغرب آسيا

وسط حضور جماهيري كبير وانتصار على الظروف الصعبة

A A A
أحمد سرور - الرياض
6
8,658

تُوِّج المنتخب اليمني تحت 17 عامًا لكرة القدم اليوم الاثنين بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين في النسخة الثامنة 2021، التي استضافتها السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب شقيقه المنتخب السعودي 4/ 3 (بركلات الترجيح) في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، رغم محاولات الأخضر المكثفة لبلوغ المرمى اليمني، لكن ذلك كان يصطدم بدفاع صلب، وفريق يلعب على سرعة المرتدات.

وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب اليمني بهدف السبق عن طريق اللاعب محمد المرواني عند الدقيقة الـ47 بعد استثماره عرضية عادل عباس.

انتظرت جماهير الأخضر السعودي حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 90+2 ليحرز البديل الناجح محمد العيسى برأسية رائعة هدف التعادل.

لكن ركلات الترجيح ابتسمت للمنتخب اليمني 4/ 3؛ وحقق اللقب التاريخي الأول في مسيرته.

المباراة شهدت تألقًا لافتًا لحارس المنتخب اليمني وضاح أنور.

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