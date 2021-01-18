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الأردن تسجل 1030 إصابة جديدة بكورونا و467 إصابة بالكويت

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 315544 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 300340 حالة شفاء بعد تسجيل 1472 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4153 حالة.

الكويت
سجلت الكويت 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 158244، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 948 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 56 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5800 حالة.

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الأردن تسجل 1030 إصابة جديدة بكورونا و467 إصابة بالكويت
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 315544 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 300340 حالة شفاء بعد تسجيل 1472 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4153 حالة.

الكويت
سجلت الكويت 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 158244، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 948 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 56 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5800 حالة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
06:06 PM
اخر تعديل
18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
06:23 PM

الأردن تسجل 1030 إصابة جديدة بكورونا و467 إصابة بالكويت

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 315544 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 300340 حالة شفاء بعد تسجيل 1472 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4153 حالة.

الكويت
سجلت الكويت 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 158244، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 948 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 56 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5800 حالة.

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