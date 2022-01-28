القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا الهجومين على كنيسة جنوب الفلبين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين إثر نبأ الهجومين اللذين وقعا على كنيسة في جنوب الفلبين وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الهجومين على كنيسة في جنوب الفلبين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الفلبين الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الفلبين إثر نبأ الهجومين قال فيها: "بلغني خبر الهجومين على كنيسة في جنوب الفلبين وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".