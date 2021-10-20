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تركي آل الشيخ: بابي مفتوح للجميع وما قدمته لأسرة الشريدة "واجبي"

رئيس الهيئة العامة للترفيه كشف عن تبرعه بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لهم

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أن بابه مفتوح لكل أبناء ‫المملكة العربية السعودية بشكل عام، وأبناء قطاع الترفيه والرياضة بشكل خاص.

وكشف "آل الشيخ" لدى اتصاله ببرنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية" أمس، عن تبرعه بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لأسرة عبدالله الشريدة.

وقال: هذا واجبي، ولم أقدّم شيئاً، وبابي مفتوح لكل أبناء ‫المملكة العربية السعودية بشكل عام، وأبناء قطاع الترفيه والرياضة بشكل خاص.

رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ برنامج كورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي آل الشيخ: بابي مفتوح للجميع وما قدمته لأسرة الشريدة "واجبي"
سبق

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أن بابه مفتوح لكل أبناء ‫المملكة العربية السعودية بشكل عام، وأبناء قطاع الترفيه والرياضة بشكل خاص.

وكشف "آل الشيخ" لدى اتصاله ببرنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية" أمس، عن تبرعه بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لأسرة عبدالله الشريدة.

وقال: هذا واجبي، ولم أقدّم شيئاً، وبابي مفتوح لكل أبناء ‫المملكة العربية السعودية بشكل عام، وأبناء قطاع الترفيه والرياضة بشكل خاص.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
02:46 PM

تركي آل الشيخ: بابي مفتوح للجميع وما قدمته لأسرة الشريدة "واجبي"

رئيس الهيئة العامة للترفيه كشف عن تبرعه بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
32
20,348

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أن بابه مفتوح لكل أبناء ‫المملكة العربية السعودية بشكل عام، وأبناء قطاع الترفيه والرياضة بشكل خاص.

وكشف "آل الشيخ" لدى اتصاله ببرنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية" أمس، عن تبرعه بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لأسرة عبدالله الشريدة.

وقال: هذا واجبي، ولم أقدّم شيئاً، وبابي مفتوح لكل أبناء ‫المملكة العربية السعودية بشكل عام، وأبناء قطاع الترفيه والرياضة بشكل خاص.

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