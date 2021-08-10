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بعد فراق 4 سنوات.. "نيمار" لـ"ميسي": "لقد عدنا للعمل سوياً"

بعد رحيل البرازيلي "نيمار" عن برشلونة منذ 4 سنوات، يلتقي مجدداً البرازيلي بصديقه الأرجنتيني "ميسي"، وهذه المرة في فريق واحد وهو النادي الفرنسي باريس سان جيرمان.

والتحق "ميسي" اليوم بصفوف الفريق الفرنسي، ليلعب إلى جانب "نيمار" حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وعبر"انستقرام" نشر "نيمار" صورة تجمعه بميسي، وكتب عليها "لقد عدنا للعمل سوياً".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد فراق 4 سنوات.. "نيمار" لـ"ميسي": "لقد عدنا للعمل سوياً"
سبق

بعد رحيل البرازيلي "نيمار" عن برشلونة منذ 4 سنوات، يلتقي مجدداً البرازيلي بصديقه الأرجنتيني "ميسي"، وهذه المرة في فريق واحد وهو النادي الفرنسي باريس سان جيرمان.

والتحق "ميسي" اليوم بصفوف الفريق الفرنسي، ليلعب إلى جانب "نيمار" حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وعبر"انستقرام" نشر "نيمار" صورة تجمعه بميسي، وكتب عليها "لقد عدنا للعمل سوياً".

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
06:20 PM

بعد فراق 4 سنوات.. "نيمار" لـ"ميسي": "لقد عدنا للعمل سوياً"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد رحيل البرازيلي "نيمار" عن برشلونة منذ 4 سنوات، يلتقي مجدداً البرازيلي بصديقه الأرجنتيني "ميسي"، وهذه المرة في فريق واحد وهو النادي الفرنسي باريس سان جيرمان.

والتحق "ميسي" اليوم بصفوف الفريق الفرنسي، ليلعب إلى جانب "نيمار" حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وعبر"انستقرام" نشر "نيمار" صورة تجمعه بميسي، وكتب عليها "لقد عدنا للعمل سوياً".

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