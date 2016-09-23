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هكذا سيحتفل الأمريكيون باليوم الوطني السعودي.. طريقة جديدة ومبتكرة

القنصل يعلن تفاصيل الاحتفال

بعث فارس سعد؛ القنصل العام الأمريكي بالسعودية ومندوب أمريكا لدى منظمة التعاون الإسلامي، رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، قال فيها:

"نيابة عن موظفي القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في جدة، أهنئ شعب المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، واحتفالاً بالذكرى الحادية والتسعين لتأسي المملكة العربية السعودية واحتفاءً بالشراكة القوية المستمرة بين البلدين الصديقين، فإن مبنى القنصلية العامة سيُضاء باللون الأخضر وذلك ما بين 22 - 24 سبتمبر. مني ومن عائلتي وكافة موظفي القنصلية العامة في جدة: يوم وطني سعيد وكل عام وأنتم بخير.. هي لنا دار".

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هكذا سيحتفل الأمريكيون باليوم الوطني السعودي.. طريقة جديدة ومبتكرة
سبق

بعث فارس سعد؛ القنصل العام الأمريكي بالسعودية ومندوب أمريكا لدى منظمة التعاون الإسلامي، رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، قال فيها:

"نيابة عن موظفي القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في جدة، أهنئ شعب المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، واحتفالاً بالذكرى الحادية والتسعين لتأسي المملكة العربية السعودية واحتفاءً بالشراكة القوية المستمرة بين البلدين الصديقين، فإن مبنى القنصلية العامة سيُضاء باللون الأخضر وذلك ما بين 22 - 24 سبتمبر. مني ومن عائلتي وكافة موظفي القنصلية العامة في جدة: يوم وطني سعيد وكل عام وأنتم بخير.. هي لنا دار".

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
12:11 PM

هكذا سيحتفل الأمريكيون باليوم الوطني السعودي.. طريقة جديدة ومبتكرة

القنصل يعلن تفاصيل الاحتفال

A A A
خالد خليل - الرياض
5
13,794

بعث فارس سعد؛ القنصل العام الأمريكي بالسعودية ومندوب أمريكا لدى منظمة التعاون الإسلامي، رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، قال فيها:

"نيابة عن موظفي القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في جدة، أهنئ شعب المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، واحتفالاً بالذكرى الحادية والتسعين لتأسي المملكة العربية السعودية واحتفاءً بالشراكة القوية المستمرة بين البلدين الصديقين، فإن مبنى القنصلية العامة سيُضاء باللون الأخضر وذلك ما بين 22 - 24 سبتمبر. مني ومن عائلتي وكافة موظفي القنصلية العامة في جدة: يوم وطني سعيد وكل عام وأنتم بخير.. هي لنا دار".

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