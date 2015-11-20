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عطل يضرب تطبيق "تسلا".. و"ماسك" يعتذر

حال دون اتصال كثير من المالكين بسياراتهم

تقدم إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، يوم الجمعة، باعتذارٍ لمستخدمي تطبيق الشركة للهواتف المحمولة بعد تعطل خادمٍ للتطبيق في وقت سابق، حال دون اتصال كثير من المالكين بسياراتهم قبل أن يعود للعمل من جديد.

كان ماسك يرد على تغريدة لأحد مالكي سيارات تسلا، قال فيها إنه يواجه خطأ في الخادم عند الاتصال بسيارته موديل 3 من خلال التطبيق على نظام التشغيل آي.أو.إس في سول بكوريا الجنوبية.

وأفاد موقع داون ديتكتور، المعني بمتابعة أعطال الخدمات، بأن حوالي 500 مستخدم، قالوا إنهم واجهوا خطأ في حوالي الساعة 21:40 بتوقيت غرينتش، وفق "سبوتنيك عربي".

ويتتبع الموقع الأعطال عن طريق تجميع تقارير من سلسلة من المصادر، بما في ذلك أخطاء يبلغ عنها مستخدمون على منصته، وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، كان عدد البلاغات عند ما يزيد قليلا على 60.

وقال ماسك "نعتذر.. سنتخذ إجراءات لضمان عدم حدوث هذا مجدداً".

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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عطل يضرب تطبيق "تسلا".. و"ماسك" يعتذر
سبق

تقدم إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، يوم الجمعة، باعتذارٍ لمستخدمي تطبيق الشركة للهواتف المحمولة بعد تعطل خادمٍ للتطبيق في وقت سابق، حال دون اتصال كثير من المالكين بسياراتهم قبل أن يعود للعمل من جديد.

كان ماسك يرد على تغريدة لأحد مالكي سيارات تسلا، قال فيها إنه يواجه خطأ في الخادم عند الاتصال بسيارته موديل 3 من خلال التطبيق على نظام التشغيل آي.أو.إس في سول بكوريا الجنوبية.

وأفاد موقع داون ديتكتور، المعني بمتابعة أعطال الخدمات، بأن حوالي 500 مستخدم، قالوا إنهم واجهوا خطأ في حوالي الساعة 21:40 بتوقيت غرينتش، وفق "سبوتنيك عربي".

ويتتبع الموقع الأعطال عن طريق تجميع تقارير من سلسلة من المصادر، بما في ذلك أخطاء يبلغ عنها مستخدمون على منصته، وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، كان عدد البلاغات عند ما يزيد قليلا على 60.

وقال ماسك "نعتذر.. سنتخذ إجراءات لضمان عدم حدوث هذا مجدداً".

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
11:06 AM

عطل يضرب تطبيق "تسلا".. و"ماسك" يعتذر

حال دون اتصال كثير من المالكين بسياراتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدم إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، يوم الجمعة، باعتذارٍ لمستخدمي تطبيق الشركة للهواتف المحمولة بعد تعطل خادمٍ للتطبيق في وقت سابق، حال دون اتصال كثير من المالكين بسياراتهم قبل أن يعود للعمل من جديد.

كان ماسك يرد على تغريدة لأحد مالكي سيارات تسلا، قال فيها إنه يواجه خطأ في الخادم عند الاتصال بسيارته موديل 3 من خلال التطبيق على نظام التشغيل آي.أو.إس في سول بكوريا الجنوبية.

وأفاد موقع داون ديتكتور، المعني بمتابعة أعطال الخدمات، بأن حوالي 500 مستخدم، قالوا إنهم واجهوا خطأ في حوالي الساعة 21:40 بتوقيت غرينتش، وفق "سبوتنيك عربي".

ويتتبع الموقع الأعطال عن طريق تجميع تقارير من سلسلة من المصادر، بما في ذلك أخطاء يبلغ عنها مستخدمون على منصته، وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، كان عدد البلاغات عند ما يزيد قليلا على 60.

وقال ماسك "نعتذر.. سنتخذ إجراءات لضمان عدم حدوث هذا مجدداً".

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