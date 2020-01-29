"مدني الباحة" يحذّر من التقلبات الجوية ويدعو لتجنب مجاري الأودية

عقب تنبيه "الأرصاد" من أمطار ورياح نشطة تستمر حتى 7 مساء اليوم

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدني مستوى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، والحجرة، والعقيق والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر إلى السابعة من مساء اليوم.