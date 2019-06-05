النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قواطع كهربائية مكشوفة تتربص بضحاياها بمقر للاحتفال بالعيد بـ"شرائع مكة"

مثبتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالمكان المخصص للنساء والأطفال

تنتظر قواطع كهربائية مكشوفة مثبتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، ضحاياها من الأطفال والمارّة، دون أدنى مسؤولية من الجهة المختصة.

فيما وثقت "سبق" القواطع الكهربائية، التي ظهرت مكشوفة في مقر مهرجان الاحتفال بالعيد بحجز الشرائع، قبيل انطلاقه بساعات، والتي تشكل خطرًا محتومًا على المارة ومرتادي المهرجان، من الأسر والأطفال، خصوصًا أنها تقع في المكان المخصص للنساء.

وبحسب أحد القائمين على المهرجان، أفاد بأن تلك القواطع وُجدت مكشوفة من ذي قبل، ولم يتمكنوا من إغلاقها أو إحكامها بالشكل المطلوب، مكتفين بوضع الشريط اللاصق "الشطرطون" للحد من خطورتها.

وطالب الأهالي عبر "سبق" المسؤولين في شركة الكهرباء والجهة المنظمة لمهرجان احتفال الأهالي بالعيد في حجز السيارات بالشرائع، بضرورة تدارك الوضع على وجه السرعة، وإزالة الخطر وتأمين تلك القواطع قبل أن تفتك بالأطفال الأبرياء.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
قواطع كهربائية مكشوفة تتربص بضحاياها بمقر للاحتفال بالعيد بـ"شرائع مكة"
سبق

تنتظر قواطع كهربائية مكشوفة مثبتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، ضحاياها من الأطفال والمارّة، دون أدنى مسؤولية من الجهة المختصة.

فيما وثقت "سبق" القواطع الكهربائية، التي ظهرت مكشوفة في مقر مهرجان الاحتفال بالعيد بحجز الشرائع، قبيل انطلاقه بساعات، والتي تشكل خطرًا محتومًا على المارة ومرتادي المهرجان، من الأسر والأطفال، خصوصًا أنها تقع في المكان المخصص للنساء.

وبحسب أحد القائمين على المهرجان، أفاد بأن تلك القواطع وُجدت مكشوفة من ذي قبل، ولم يتمكنوا من إغلاقها أو إحكامها بالشكل المطلوب، مكتفين بوضع الشريط اللاصق "الشطرطون" للحد من خطورتها.

وطالب الأهالي عبر "سبق" المسؤولين في شركة الكهرباء والجهة المنظمة لمهرجان احتفال الأهالي بالعيد في حجز السيارات بالشرائع، بضرورة تدارك الوضع على وجه السرعة، وإزالة الخطر وتأمين تلك القواطع قبل أن تفتك بالأطفال الأبرياء.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
12:33 AM

قواطع كهربائية مكشوفة تتربص بضحاياها بمقر للاحتفال بالعيد بـ"شرائع مكة"

مثبتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالمكان المخصص للنساء والأطفال

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
109

تنتظر قواطع كهربائية مكشوفة مثبتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، ضحاياها من الأطفال والمارّة، دون أدنى مسؤولية من الجهة المختصة.

فيما وثقت "سبق" القواطع الكهربائية، التي ظهرت مكشوفة في مقر مهرجان الاحتفال بالعيد بحجز الشرائع، قبيل انطلاقه بساعات، والتي تشكل خطرًا محتومًا على المارة ومرتادي المهرجان، من الأسر والأطفال، خصوصًا أنها تقع في المكان المخصص للنساء.

وبحسب أحد القائمين على المهرجان، أفاد بأن تلك القواطع وُجدت مكشوفة من ذي قبل، ولم يتمكنوا من إغلاقها أو إحكامها بالشكل المطلوب، مكتفين بوضع الشريط اللاصق "الشطرطون" للحد من خطورتها.

وطالب الأهالي عبر "سبق" المسؤولين في شركة الكهرباء والجهة المنظمة لمهرجان احتفال الأهالي بالعيد في حجز السيارات بالشرائع، بضرورة تدارك الوضع على وجه السرعة، وإزالة الخطر وتأمين تلك القواطع قبل أن تفتك بالأطفال الأبرياء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,305
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,138
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,283
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,912

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة